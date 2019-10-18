ADANA, (DHA) - TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi üyeleri ve spor basını çalışanları ‘Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiğin olası kan ihtiyacını karşılamak üzere Türk Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Baraj Yolu üzerinde bulunan Kızılay Kan Toplama Merkezi’nde bir araya gelen TSYD üyeleri ve gazeteciler, kan bağışı yaptı ve sonrasında da asker selamı verdi. Kan bağışı etkinliğine Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın ve yönetim kurulu üyeleri, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ile TSYD Adana Şubesi geçmiş dönem başkanı Adnan Poyraz da katıldı. Kan bağışı sonrası Türk Kızılay Şube Başkanı Saygılı, TSYD Şube Başkanı Çakın’a kahve fincanı takımı hediye ederken, duyarlı yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti.

TSYD Şube Başkanı Kurtul Çakın da duyarlı davranış sergileyen dernek üyelerine ve meslektaşlarına teşekkür ederek, “Yurdumuzun savunmasında canlarını siper eden kahraman Türk Ordusu’nun evlatlarının her zaman yanındayız, yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.



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