Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin 4 büyükler için yaptığı çağrıyla ilgili kulüplerin açıklamaları sonrasında TSYD'den yeni bir açıklama geldi.

TSYD'nin internet sitesinden yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

Kamu yararına görev yapan TSYD, kamunun sesine kulak vererek futbolumuzdaki kavga ve sataşmalara son vermek amacıyla 4 kulüp başkanına dün sabah resmi bir davet mektubu göndermiştir. İyi niyetten başka hiçbir maksat taşımayan bu davete katılıp katılmamak davetlinin bileceği iştir. TSYD üzerine düşen görevi yapmış olmanın huzuru içindedir. Bu dakikadan sonra yapacağı tek şey, tribünlere oynayıp taraftara hoş görünmek için kaos ortamı yaratanları takip etmek olacaktır.