TSYD Spor Fotoğrafları Sergisi açıldı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi tarafından ilki düzenlenen ‘Spor Fotoğrafları Sergisi’ açıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle 75.Yıl Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergide Adana’da görev yapan spor gazetecilerine ait 70’e yakın güncel ve nostalji eserler sergilendi.

Sergi öncesi TSYD Adana Şubesi’ne ulaştırılan 110 fotoğrafın arasından 70 fotoğraf seçici kurulda yer alan Çukurova Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı TSYD üyesi Kurtar Çakın, yine TSYD üyeleri Metin Güreli, Mehmet Büyükkırcalı, Temel Eren ve Adana şube yönetim kurulu üyesi Ergun Kara tarafından belirlendi.

Serginin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, CHP milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Ayhan Barut ile eski milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Feramuz Ayan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Şube Başkanı Mehmet Sümer, Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Halil Hızlısoy, Adana Demirspor Kulübü eski başkanlarından Sedat Sözlü, spor camiasının önde gelenleri, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.

Açılış kurdelesi öncesi serginin amacıyla ilgili bir konuşma gerçekleştiren TSYD Adana Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Hakan Köker, seçici kurulda yer alan jüri üyelerini sahneye çağırdı ve teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü adına hazırlanan teşekkür plaketini Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın başkan vekili Ramazan Akyürek’e takdim etti. Çakın, serginin geleneksel hale geleceğini, halkın daha çok görebilmesi için fotoğrafların alışveriş merkezlerinde de sergileneceğini ifade etti.

İHA