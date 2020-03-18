TSYD maçların ertelenmesini istedi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Türkiye Futbol Federasyonunun maçları seyircisiz oynatmak istemesiyle ilgili açıklama yaptı.

TSYD'nin açıklaması şu şekilde;

İspanyanın Espanol takımından 5 futbolcu bu hastalığa yakalanmışken, Juventuslu Matuiidi'nin testi pozitif çıkmışken, NBA'deki takımların çoğu corona virüsüyle savaşırken,

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 2021'e bırakılmışken, Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, THY Eurolig ileri bir tarihe ertelenmişken, Avrupa'nın dört bir yanında futbol ligleri rafa kaldırılmışken, Türkiye Futbol Federasyonunun maçları seyircisiz oynatmakta direnmesine bir anlam veremiyoruz.

Kaldı ki ertelenmediği sürece bu müsabakaları izleyen spor yazarı meslektaşlarımız da aynı tehlikeyle karşı karşıyadır.

Şu hiçbir zaman unutulmasın ki HİÇBİR ŞEY İNSAN SAĞLIĞINDAN ÖNEMLİ DEĞİLDİR.

TÜRKİYE SPOR YAZARLARI DERNEĞİ