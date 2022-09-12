Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi, sezon öncesi geleneksel olarak düzenlediği voleybol turnuvasını bu yıl 8. kez gerçekleştirecek. Atatürk Voleybol Kompleksi'nde Medicana'nın desteğiyle 15-17 Eylül tarihleri arasında Efeler Ligi temsilcileri Arkas Spor, Altekma, Galatasaray ve Romanya ekibi Dinamo Bükreş'in katılımıyla organize edilecek 8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın tanıtım toplantısı Alsancak Mustafa Denizli Stadı TSYD Basın Alanı'nda düzenlendi.

Toplantıya TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, Şube Asbaşkanı Gökhan Özyurtlu, Türkiye Voleybol Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Hakan Gürsu, Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik ve basın mensupları katıldı. Toplantıda yaptığı konşmada katılımcılara teşekkür eden Şube Başkanı Bahri Okumuş, organizasyonun bu yıl ilk kez uluslararası nitelik kazandığını söyledi.

Okumuş, "TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda bu sene geçen yıllardan farklı olarak bir de yurt dışından misafirimiz olacak. Dinamo Bükreş'in katılımıyla turnuvaya uluslararası bir nitelik kazandırdık. TSYD olarak bu turnuvayı geleneksel hale getirmiş olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Turnuva programıyla ilgili bilgiler veren Gökhan Özyurtlu, Voleybol Federasyonu'na ve katılımcılara teşekkür edrerek, "Tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyoruz. İnşallah güzel bir turnuva olur" diye konuştu.

Voleybol İl Temsilcisi Hakan Gürsu, TSYD İzmir Şubesi'nin 8 yıldır sürdürüp uluslararası boyuta taşıdığı geleneksel turnuvanın hem Türk voleybolu için hem de İzmir voleybolu için çok büyük bir katkı olduğunu söyledi. Uğur Özden, uluslararası hale gelen TSYD İzmir Turnuvası'nın her yıl takımlar tarafından heyecanla beklendiğini belirtip katılımcılara sakatlıksız bir organizasyon diledi. Uğur Tendik de sezon başında kendileri için çok önemli olan turnuvaya katkı verenlere teşekkür etti.

Turnuvanın programı ise şöyle;:

15 EYLÜL PERŞEMBE:

14.00 Arkas Spor-Dinamo Bükreş

16.30 Altekma-Galatasaray

16 EYLÜL CUMA:

14.00 Arkas Spor-Galatasaray

16.30 Altekma-Dinamo Bükreş

17 EYLÜL CUMARTESİ:

14.00 Galatasaray-Dinamo Bükreş

16.30 Arkas Spor-Altekma

DHA