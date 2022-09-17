Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi’nin düzenlediği 8'inci TSYD İzmir Voleybol Turnuvası üçüncü gününde Arkas Spor, Altekma’yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi’ndeki mücadelenin setleri 25-16, 28-26, 22-25 ve 25-23 sonuçlandı.

Karşılaşma sonrası Arkas Spor’un şampiyonluk kupasını Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş verdi.

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop

HAKEMLER: Arzu Uzatöz, Serhat Semiz

ARKAS SPOR: Enis Ali Ay, Mirza Lagumdzija, Bertuğ Öndeş, Efe Mandıracı, Enes Atlı, Mustafa Cengiz Ahmet Karataş, Caner Dengin, Emre Çevik, Erhan Hamarat

ALTEKMA: Kevin Saar, Kerem Yaman, Muzaffer Yönet, Selman Ateş, Ertuğrul Gazi Metin, Emir Pınar Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Altay Demirci, Umut Şahin, Ulaş Dokumacı

SETLER: 25-16, 28-26, 22-25, 25-23

SÜRE: 107 dakika (22, 29, 30, 26)