Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, şehrin en büyük spor markası olan Bursaspor’un küme düşmesinin kente önemli kayıplar yaşatacağını vurgularken, yeşil beyazlı yönetime ise ateş püskürdü.



Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu, geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmalarla sona ererken, 2009-2010 sezonunda ligi zirvede tamamlayarak şampiyon apoletini takan Bursaspor, 2018-2019 futbol mevsiminde Süper Lig’e veda etti. Yeşil beyazlı ekip, küme düşen ilk şampiyon unvanını aldı. Taraftarını ve şehri adeta matem havasına sokan Bursaspor, 15 yıl sonra Süper Lig’e veda etmiş oldu.

"SONUÇ SÜRPRİZ DEĞİL"

Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Bursaspor’un yıllardır süre gelen başarısız çizgisinin ardından küme düşmesinin sürpriz olmadığını söyledi. 3 sezondur yeşil beyazlı ekibin, Avrupa hedefinden uzak kaldığını hatırlatan Ekmekçi, “Göz göre göre gelen başarısızlığın sorumluları arasında ilk sırada Ali Ay başkanlığındaki yönetim kurulu yer alıyor. Son yıllarda lige tutunmayı son maçlarda başarabilen takımın idarecilerine seçimde bir şans daha vererek fazladan kredi tanıyan genel kurul üyeleri de sürecin bir parçasıdır. Kalitesiz kadroya takviye yapılmaması sonucu getirdi” dedi.

"YIPRANMAMIŞ İSİMLER GEREKLİ"

Süper Lig’den yalnızca Bursaspor’un değil, Bursa şehrinin de küme düştüğünü ifade eden Ekmekçi, “Futbolun ciddi bir endüstri olduğu herkesin malumu. Güçlü sanayisi ile ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan Bursa da bu başarısızlıktan payını alacaktır. Ancak krizi fırsata çevirmek de mümkündür. Yıpranmamış yeni isimlerle yola devam edilmeli, Bursaspor’un hiç vakit kaybetmeden bir dönem şampiyonluk yaşadığı Süper Lig’e dönmesi için kollar sıvanmalıdır” açıklamasında bulundu.

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