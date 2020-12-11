Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Türkiye Spor Yazarları Derneği( TSYD) Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol takımının Eczacıbaşı karşısında tarihinde ilk kez aldığı galibiyet üzerine Bursa'nın sporun her alanında başarıyı yakalayan bir şehir olduğuna vurgu yaparak, “Bursa'da spor sadece futboldan ibaret değil” dedi.

Amatör olarak tabir edilen spor dallarında Bursa’nın üst düzey liglerde rakiplerine karşı başarılar sergilediğini hatırlatan TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, özellikle bu sezon şehri Misli.com Sultanlar Ligi’nde temsil eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol takımının üst üste aldığı başarılı sonuçların Bursa’daki herkesi mutlu ettiğini söyledi.

ALTYAPI VURGUSU

Türkiye’de Bursa denilince sportif anlamda ilk sırada Bursaspor’un geldiğine dikkat çeken Ekmekçi, Yeşil Beyazlıların geçirdiği sıkıntılı sezonlar neticesinde TFF 1’nci Lig’e düştüğünü akılcı vizyonla yeniden 2010 yılında şampiyonluğa ulaştığı Süper Lig’e dönebileceğini vurguladı.

Basketbolda ise Süper Lig seviyesinde Frutti Extra Bursaspor ile TOFAŞ’ın Avrupa kupalarında şehri temsil ettiğine dikkat çeken Ekmekçi, Bursa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde faaliyet gösteren taekwandocu Hatice Kübra İlgin’in de elde ettiği şampiyonluklarla Bursalıların göğsünü kabarttığını açıklarken, “Bursa'da spor, sadece futboldan ibaret değildir. Birçok amatör kabul edilen spor dallarında da başarılar arka arkaya geliyor. Yüzme ve güreş branşlarında da genç sporcularımız Bursa’nın bayrağını zirveye dikmek için mücadele gösteriyor. Altyapıya yatırımı yapanlar bu işten zaferle ayrılacak” diye konuştu.

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