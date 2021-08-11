TSYD Bursa, Hatice Kübra İlgün’ü ağırladı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - TSYD Bursa Şubesi yönetim kurulu Tokyo Olimpiyatları’nda tekvandoda üçüncü olarak bronz madalya alan milli sporcu Hatice Kübra İlgün’ü ve antrenörü Fikret Temoçin’i ağırladı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi, Tokyo Olimpiyatları’nda tekvandoda 57 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazanan Hatice Kübra İlgün ile antrenörü Fikret Temoçin’i ağırladı. Ahmedabi Teras Restaurant’ta gerçekleştirilen basın toplantısına TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, TSYD Bursa Şubesi İkinci Başkanı Mehmet Gerçeksi, Sekreter Engin Aksöz, Sayman İkbal Turan ile yönetim kurulu üyesi Metin Araç’ın yanı sıra dernek üyeleri ve basın mensupları katıldı.



HEDEF 2024 PARİS OLİMPİYATLARI

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi’nin konuğu olan olimpiyat 3’ncüsü Hatice Kübra İlgün, kendisine gösterilen ilgiden dolayı TSYD ailesi, Bursalı ve Türk sporseverlere teşekkürlerini iletti. Bursa’ya büyük bir gurur yaşattığını aktaran İlgün, amatör sporculara daha fazla destek verilmesi gerektiğini ifade ederken, “Bu olimpiyatlarda hedefim altın madalya kazanmaktı. Şimdi önümüzde 2024’te Paris Olimpiyatları var. Hedefime Fransa’da ulaşacağım” açıklamasında bulundu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

Başarılı sporcunun antrenörü Fikret Temoçin de Hatice Kübra İlgün ile yaklaşık 16 yıldır çalıştıklarını dile getirirken, Tokyo Olimpiyatları’nın kendileri için bir başlangıç olacağını, Paris’te 2024 yılında gerçekleştirilecek olimpiyatlarda ise Türkiye’ye altın madalya kazandırmak için çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini açıkladı. Temoçin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Gökhan Dinçer başta olmak üzere destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

BU BİR BAŞLANGIÇ

TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi ise dernek olarak futbol , basketbol veya voleybol gibi popüler spor dallarının yanı sıra amatör olarak adlandırılan sporculara da destek verdiklerini ifade ederken, “Hatice Kübra İlgün bronz madalya almış gibi dursa da bizim gönlümüzde bu altın madalyadır. İlerleyen olimpiyat veya diğer organizasyonlarda mutlaka daha iyi dereceler elde edecektir. Tokyo’da gelen kürsü bunun işaretidir” ifadelerini kullandı.

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