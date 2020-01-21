Beştepe Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri’nde, 16 ve 17 yaş altı takımlarının katılımıyla düzenlenen İlhan Ağabey Futbol Turnuvası'nın açılış maçında, Gençlerbirliği ile Osmanlıspor karşılaştı. Maçı 4-3 kazanan Osmanlıspor, finale adını yazdırdı.

İkinci maçta ise MKE Ankaragücü, Keçiörengücü’nü 4-0 yenerek finale yükseldi. Turnuvanın üçüncülük maçı yarın saat 12.00’de, finali ise saat 14.00’te yapılacak.