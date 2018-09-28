“TSYD Adana Buluşmaları” başlıyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi’nin geleneksel olarak gerçekleştireceği “TSYD Adana Buluşmaları” konulu seminerlerin ilki 25 Ekim Perşembe günü düzenlenecek. İlk seminerde “Salon Sporlarında Dün ve Bugün” konulu seminer gerçekleşecek. Seminere basketbol koçluğunda bir isim olan ve geçmiş yıllarda büyük başarılarda imzası bulunan Alaattin Atsal, hentbol sporunun duayen isimlerinden antrenör Kazım Tekin, Güney Sanayi Basketbol-Voleybol takımlarının as başkanı ve kurucu üyesi Ertan Demirer ile BYZ Erkek Voleybol Kulübü’nün eski başkanı Ertuğrul Doğaner konuşmacı olarak katılacak.

Konuklar Adana’nın salon sporlarında geçmiş yıllarda elde ettiği başarıları, o yıllardaki sistemi ve bugün gelinen noktayı anlatacak. Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri’nde düzenlenecek olan “Salon Sporlarında Dün ve Bugün” konulu seminer 10.00’da başlayacak. Seminer sonrası sonuç bildirgesi de hazırlanacak.

Seminerin moderatörlüğünü ise TSYD Adana Şube As Başkanı Hasan Hüseyin Türk yapacak.

İHA