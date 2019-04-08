Tsubasa sahalara geri döndü

Yılın transfer bombasını Cartoon Network patlattı. Cristiano Ronaldo ve Messi’yle birlikte dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Tsubasa Oozora, artık itibaren gollerini Cartoon Network ekranlarında atacak.

08 Nisan 2019, Pazartesi 11:01
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Tsubasa sahalara geri döndü

Yılın transfer bombasını Cartoon Network patlattı. Cristiano Ronaldo ve Messi’yle birlikte dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Tsubasa Oozora, artık itibaren gollerini Cartoon Network ekranlarında atacak.

Japon futbolcu gollerini Cartoon Network ekranlarında atacak. Nankatsu’nun yeni sezon maçları artık Cartoon Network’ten yayınlanacak. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’yle birlikte dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Tsubasa Oozora ile arkadaşlarının şampiyonluk yolculuğu Cartoon Network’ten yayınlanacak. Nankatsu ve Tsubasa birbirinden çekişmeli maçlarını Cartoon Network ekranlarında olacak.


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