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TSM, LCS ve Akademi Ligi’nde mücadele edecek kadrolarını resmi olarak duyurdu

2019 sezonu yaklaşırken takımlar kadrolarını tamamlamaya başladı. TSM de LCS ve Akademi Ligi’nde mücadele edecek kadrosunu resmi olarak duyurdu.

16 Aralık 2018, Pazar 12:56
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TSM, LCS ve Akademi Ligi’nde mücadele edecek kadrolarını resmi olarak duyurdu

En çok merak edilen konulardan biri TSM’in ormancı rolüne hangi oyuncuyu alacağı idi. Resmi kadroların açıklanmasının ardından takımın ormancısı da belli oldu. Bugüne kadar serbest durumda olan bir ormancı ile anlaşması beklenen ekip Jonathan “Grig” Armao ile lige başlayacağını duyurdu. Geçtiğimiz sezon TSM’in akademi kadrosunda bulunan genç isim, iyi performansıyla ana kadroya girmeyi başardı.

LCS kadrosu

Ormancı rolünde Grig ile beraber diğer koridorlardaki oyuncular da resmi olarak açıklandı. Üst koridor Sergen “Broken Blade” Çelik, orta koridor Søren “Bjergsen” Bjerg, nişancı Jesper “Zven” Svenningsen ve destek Andy “Smoothie” Ta. Takımın baş koçu ise Tony “Zikz” Grey.

Akademi kadrosu

LCS takımıyla beraber akademi takımını da duyuran TSM, geçen seneden sadece orta koridor oyuncusu Nicholas “Ablazeolive” Antonio Abbott’u kadrosunda tuttu. Oyuncuyla beraber üst koridor Brandon “Brandini” Chen, ormancı Matthew “Akaadian” Higginbotham, nişancı Edward “Tactical” Ra ve destek Erik “Treatz” Wessén. Akademi takımının koçluğunu ise Peter Zhang yapacak.

2013 yılında LCS’e katılan ekip, o günden bu zamana kadar ilk kez geçtiğimiz sezon Dünya Şampiyonası’na katılamadı. Aynı başarısızlığı tekrar göstermek istemeyen ekip, bu sene çok daha sıkı planlamalar yapıyor. (Playerbros)

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