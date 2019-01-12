LCS’in başarılı takımlarından TSM, ligin başlamasına 15 gün kala sessiz sedasız yaptığı transfer ile gündeme geldi. Ekip Fanatiik’i kadrosuna kattı.

OpTic Gaming Akademi Takımı’nın eski ormancısı Gabriel “Fanatiik” Saucier, Riot Games’teki takımların sözleşmelerinin görüntülendiği veri tabanında TSM kadrosunda gözüktü. Oyuncu Kuzey Amerika temsilcisi ile 1 yıllık sözleşme imzalamış olarak gözüküyor.

Bu transfer haberini henüz doğrulamayan ve açıklama yapmayan TSM’in kadrosunda hali hazırda iki tane ormancı bulunuyordu. Takımın as kadrosunda oynayacak olan Jonathan “Grig” Armao ve akademi için Matthew “Akaadian” Higginbotham TSM’in resmi ormancıları iken bu isimlere bir de Fanatiik eklendi.

Yabancı espor basınında bu transfer akademi takımı için yapıldığı şeklinde yorumlandı. İddialara göre Grig ve Akaadian sadece LCS’e odaklanacak. Fanatiik ise akademi takımının tek ormancısı olacak. Ayrıca Akaadian ve Fanatiik, OpTic Gaming kadrosunda bir dönem beraber oynamışlardı.

Ligimizden Broken Blade transferi ile de bir anda Türk oyuncuların ilgi odağı haline gelen TSM, bu sene LCS’in en iddialı takımları arasında yerini çoktan aldı. Toplamda 7 oyuncu transfer eden ekip, ormancı rolünde performansa dayalı bir sistem uygulayacak gibi gözüküyor. Her ne kadar takımın as ormancısı Grig de olsa, kötü performans göstermesi halinde diğer Akaadian da forma şansı bulabilir.

TSM yeni sezondaki ilk maçını 100 Thieves ekibine karşı oynayacak. (Playerbros)