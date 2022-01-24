TSM FTX 2022 Valorant kadrosunu açıkladı

Valorant'ta bir 2020'nin en iyi takımlarından olan fakat 2021'de neredeyse tek bir başarı bile kazanamayan espor dünyasının en büyük isimlerinden TSM FTX, 2022'ye iki transfer ile giriyor.

Takımdan yapılan açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri merkezli takım, Faze'den "corey" ve Immortals'dan "Rossy"yi kadrosuna ekledi.

TSM FTX'in 2022 Valorant kadrosu şu şekilde:

Corey “corey” Nigra

Daniel “Rossy” Abedrabbo

Aleko “Leviathan” Gabuniya

Matthew “WARDELL” Yu

Yassine “Subroza” Taoufik

Hangi oyuncunun hangi rolde oynayacağı henüz kesin olarak bilinmezken, TSM FTX'in kadro paylaşımı videosunda "corey" Jett, "Subroza" Astra, "Wardell" Chamber, "Leviathan" Sova ve "Rossy" ise Cypher karakteri ile tanıtıldı.





TSM FTX, yeni kadrosuyla ilk olarak Valorant Champions Tour Kuzey Amerika Açık Elemeleri'nde, 27 Ocak'ta boy gösterecek.