Ele alınan kan testi ile beraber hemogramda yani kan sayımı üzerinden anlaşılan tsh değeri, düşük yada yüksekliği üzerinden belli başlı birtakım hastalıklar yaratabilmektedir. Bazıları kısa sürede tedavi edilir bir çözüm sunsa bile, bazıları ciddi problemler yaşatabilmektedir. Kişinin yüksekliği veya düşüklüğü noktasında uzman doktora başvurarak kişinin tiroidlerine baktırması büyük öneme sahiptir.

TSH nedir, normal değeri kaç olmalıdır?

Tiroid bezleri vücut içerisinde önemli bir görev üstlenmektedir. Belli başlı bazı hormonların salgılanması ile beraber vücudu koruma noktasında etkin bir potansiyel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda bazı hastalıkların yaşanması ile beraber TSH değerinin düşüklüğü ya da yüksekliği bu rahatsızlıkları işaret eder. Tiroid uyarıcı hormon olarak öne çıkan tsh değeri, belli başlı bazı problemler karşısında tiroid bezinin zorla hormon üretimini gerçekleştirmesine etmen olur.

TSH değeri standart yapı altında belli bir referans aralığına sahiptir. Tabii bu durum cinsiyet ile beraber yaşa bağlı olarak da değişkenlik gösterebilir. Aynı zamanda laboratuvar ile beraber teknik cihazlara bağlı olarak ufak tefek farklılıklar ortaya çıkabilir. Ancak yine standart olarak normal bir insandaki tsh değeri her 1 litre için, ‘0.4 - 0.5 mil’ şeklinde yer almaktadır. Eğer kişinin değerleri bundan daha düşük ya da yüksek çıkıyorsa uzman doktor kontrolü altında tiroit bezlerinin kontrol edilmesi gerekmektedir.

TSH yüksekliği veya düşüklüğünün nedeni nedir?

TSH değerinin referans aralığı dışına çıkarak yükseklik ya da düşüklük ortaya çıkarması belli başlı bazı nedenlerden dolayı yaşanır. Öncelik olarak bu konuda TSH değerinin referans aralığının üzerine çıkmasının temelinde hamilelik yattığını söylemek mümkün. Bu dönemde yetişkin bir insandaki değer normalin biraz daha üzerine yükselir. Böyle durumlarda yapılan test ile beraber sonuçlar üzerinden uzman doktor kontrolü altında gerekli önlemler alınır.

Yüksekliğinin aksine TSH değerinin normalin altında olması yani düşüklüğü çok daha geniş yelpaze altında ciddi sorunlar yaratabilmektedir. Bu konuda pek çok farklı sebepten bahsetmek mümkün.

- Vücutta yer alan fazla iyot,

- Graves hastalığı,

- Aşırı Tiroid ilacı kullanımı,

- Haşimato hastalığı,

- Tiroid bezinin iltihaplanması,

- Nodüler tiroid,

- Zehirli guatr,

- Antitiroid ilaçlar,

- Levotiroksin ilacı,

- Hipofiz bezi üzerinden salgılanmasının az olması,

- Zehirli guatr başlangıcı,

- Hamilelik,

Bu gibi nedenlerden dolayı tsh değeri yapılan kan testi ile beraber ölçüm üzerinden yüksek çıktığı anlaşılır. Böyle durumlarda erken zamanda teşhis ile beraber yapılacak olan tetkikler ve tahliller eşliğinde, uzman doktor kontrolü altında tedaviler ele alınır. Özellikle TSH değerinin düşüklüğü ile beraber belli başlı bazı belirtiler öne çıkmaktadır. Bunlar içerisinde kalp çarpıntısı, halsizlik, sinirlilik, çok sık abdest alma, güçsüzlük, uykusuzluk, kas güçsüzlüğü ve saç dökülmesi gibi daha sayısız sebepten bahsetmek mümkün.

TSH değerini düşürmek veya yükseltmek için ne yapılmalı?

TSH değeri üzerinden yüksekliği ya da düşüklüğü söz konusu olduğunda gerekli tedavi yöntemleri uzman doktor kontrolü altında ele alınır. Özellikle bu doğrultuda semptomlar ile beraber, kişi nasıl hissettiğini ve ne tür ilaçlar kullandığını mutlaka doktor ile paylaşmalıdır. Yükseklik ya da düşük değerine bağlı olarak belli başlı bazı hastalıklar bu konuda ele alınır.

- Doğru beslenme,

- Spor yapma,

- İlaç tedavisi,

- Hormon tedavisi,

- Tiroid bezinin ameliyat ile beraber çıkarılması,

Bütün bu çözüm yöntemleri ile beraber aynı zamanda bireysel olarak ele alınması gereken birtakım unsurlar söz konusudur. Kan seviyesini normal hale getirmek, stresten uzak durmak, sağlıklı beslenme, kalp hastalıkları ile osteoporoz riskini azaltmak ve düzenli hareket dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında yer alır. TSH testi sadece Tiroid bezi üzerinden değer ölçülmesi için değil aynı zamanda bu değerlerin tedavisi konusunda da önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. O yüzden sağlıklı bir yaşam için bu değerlerin belli aralıklarla kontrol edilmesi için uzman doktora başvurulması gerekmektedir.