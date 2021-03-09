Trol Kralı Trundle, League of Legends'de iyi derece jungle yapan bir şampiyondur. Özellikle 1 vs 1 savaşlarda kalkanı sayesinde büyük avantaj sağlayan bu şampiyon, takım savaşlarında da oldukça iyi bir tank karakteridir. Kule eritme konusunda tam bir uzman olan Trundle şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimleri için inceleyebilirsiniz.

Trol Kralı Trundle

Çevresine korku veren bu devasa yaratık, aynı zamanda hilekar bir troldür. Freljord da dahil olmak üzere Trundle'ın alt edemeyeceği hiç kimse yoktur. Kendi alanını canla başla korumaya ant içmiş bu yaratık, alanına girecek kadar şapşal olan herkesi yakalayana kadar kovalar. Daha sonra buz sopası ile onları dondurup kalesindeki sütunlara yerleştirir. Avının tundra üzerinde kan kaybından ölmesini gülerek, eğlenerek ve büyük bir şehvetle izler.

Trol Kralı Trundle Oynanış Biçimi

Şampiyon iyi bir savaşçı ve ayrıca bir tank karakteridir. Pasif skili olan Kralın Hakkı kendisine 1400 menzil yakınındaki bir rakip birim öldüğünde birimin maksimum can değerini kazandıran bir yetenektir.

Klavyeden Q tuşu ile yönlendirilen yetenek Kopar, şampiyon bir sonraki normal saldırısıyla rakibin üzerine çullanır. Çullanma sonrası fiziksel hasar verir. Ayrıca rakibi 0.1 saniyeliğine 75% yavaşlatır. Bu saldırı sayesinde şampiyon saldırı gücü değerini 8 saniyeliğine arttırır. Rakibinin bu miktarın yarısını kaybetmesine neden olur.

Klavyeden W tuşu ile yönlendirilen yetenek Donmuş Krallık, şampiyon hedef konumu 8 saniyeliğine buzla kaplar. Böylece hem saldırı hızı hem de tüm kaynaklardan elde ettiği iyileştirme etkilerinden %25 kadar artış sağlar.

Klavyeden E tuşu ile yönlendirilen yetenek Buzdan Sütun şampiyonun en tehlikeli skili olarak bilinir. Hedefindeki 225 birim olmak üzere, yarattığı buz sütunu zemini aşılmaz bir hale sokar. Bütün rakip birimleri yavaşlatır. 225 menzil yakınında olan rakipler geri savrulur.

Son olarak klavyeden R tuşu ile yönlendirilen yetenek Dize Getir, şampiyonun rakiplere maksimum can değerinin en fazla %35'i kadar eşdeğer miktarda büyü hasarı verir. Yarısı anında, yarısı 4 saniye içinde olmakla beraber rakiplerin zırh ve büyü dirençlerini sömürür. Sömürme sona erdikten 4 saniye sonra geri gelir.

Trol Kralı Trundle S11 Rün Dizilimi

Trundle şampiyonu S11 yeni sezon rün rehberi;

İsabet

Saldırıya Devam

Zafer

Efsane: Çeviklik

Son Darbe

Büyücülük

Bulut Pelerini

Suda Yürüyen ve ayrıca;

+ %9 Saldırı Hızı

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 5 Zırh

Trol Kralı Trundle S11 Yetenek Skilleri

Not: Kule tanklama konusunda mükemmel bir şampiyon olan Trundle, minyon dalgası esnasında klavyeden W ile aktif olan Donmuş Krallık yeteneği ile canını tekrar doldurmaktadır.

Trundle şampiyonunun S11 yeni sezon yetenek dağılımı;

Kopar: 1- 4- 5- 7- 9

Donmuş Krallık: 2- 8- 10- 12- 13

Buzdan Sütun: 3- 14- 15- 17- 18

Dize Getir: 6- 11- 16

Trol Kralı Trundle S11 Counter Pickler

Trundle şampiyonunun zayıf olduğu şampiyonlar;

Darius

Jax

Kennen

Teemo

Sona

Trol Kralı Trundle Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: Şampiyon fare imlecinin yönlendirildiği alana doğru, kısa mesafe kat etmesini sağlar.

Çarp: Hedefindeki canavara ya da rakibin minyonlarına 390 ile 1000 arasında gerçek hasar verir. Canavarlara karşı uygulandığında ise şampiyonun azami can miktarı bağlı olarak can yenilemesi sağlanır.

Dolu Kılıcı

Günateşi Kalkanı

Çelik Kaplamalı Çizme

Ruh Gömleği

Çivili Zırh

Gargoyl Taşzırhı

Trol Kralı Trundle Kostümleri

Trundle şampiyonunun tüm kostümler;

Klasik Kostüm

Beyzbolcu Kostümü

Hurdacı Kostümü

Geleneksel Kostümü

Memur Kostümü

Dünyalar Yıkan Kostümü



