TRT Kürdi, bu hafta sonu iki maçı canlı yayınlanacak.

2.Lig Kırmızı Grup’ta haftanın maçı olarak kabul edilen lider Tuzlaspor ile şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfaspor arasındaki kritik karşılaşma 15 Aralık Cumartesi günü saat 13.30’da Kürtçe ve Türkçe çift dilli anlatım seçeneği ile canlı yayınlanacak.

16 Aralık Pazar günü ise 3.Lig 1.Grup’ta zirve mücadelesi veren Karbel Karaköprü Belediyespor ile Hekimoğlu Trabzon arasındaki önemli 90 dakika saat 13.00’da Kürtçe ve Türkçe çift dilli anlatım seçeneği ile canlı olarak ekrana gelecek.