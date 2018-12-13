TRT'den yine bir ilk!
2.Lig,3.Lig ve BAL maçlarını hem Kürtçe hem Türkçe olmak üzere çift dilli anlatım seçenekleriyle canlı yayınlayarak dikkatleri üzerine çeken ve alt liglere verdiği önem nedeniyle büyük ilgi gören TRT Kürdi,2.Lig ve 3.Lig’de 2018-2019 sezonu ilk yarısının son haftasında bir ilke daha imza atacak.
TRT Kürdi, bu hafta sonu iki maçı canlı yayınlanacak.
2.Lig Kırmızı Grup’ta haftanın maçı olarak kabul edilen lider Tuzlaspor ile şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfaspor arasındaki kritik karşılaşma 15 Aralık Cumartesi günü saat 13.30’da Kürtçe ve Türkçe çift dilli anlatım seçeneği ile canlı yayınlanacak.
16 Aralık Pazar günü ise 3.Lig 1.Grup’ta zirve mücadelesi veren Karbel Karaköprü Belediyespor ile Hekimoğlu Trabzon arasındaki önemli 90 dakika saat 13.00’da Kürtçe ve Türkçe çift dilli anlatım seçeneği ile canlı olarak ekrana gelecek.