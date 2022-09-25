Futbolseverlerin Türkiye sınırları içinde milli maç yayınlarını kesintisiz izleyebilmeleri için “Türkiye kapsama alanı güncel frekans bilgileri” TRT’nin ilgili platformlarında duyuruldu. İzleyicilerin yapacağı frekans güncelleme işlemiyle birlikte TRT’nin; TRT 1 HD, TRT SPOR HD, TRT BELGESEL HD, TRT ÇOCUK HD ve TRT MÜZİK HD kanallarının frekansları tek bir seferde güncellenmiş olacak.

​FAROE ADALARI - TÜRKİYE KARŞILAŞMASI BU AKŞAM CANLI YAYINLA TRT 1’DE

UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki altıncı maçında A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları’na konuk olacak. Bu akşam saat 21.45’te oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Bu kapsamda futbolseverlerin Türkiye’nin C Ligindeki bu son karşılaşmasını sorunsuz izleyebilmeleri için frekans bilgilerini güncellemeleri gerekiyor.

TRT HD Türkiye kapsaması TÜRKSAT frekans bilgisi şöyle:

Uydu:​​​TÜRKSAT 4A

Frekans:​​11794

Polarizasyon:​ ​V (Dikey)

Sembol Oranı: ​30000

FEC:​ ​​3/4

DHA