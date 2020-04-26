Corona virüs nedeniyle tüm spor müsabakalarının iptal edilmesiyle birlikte TRT Spor tarafından “Mini E-Futbol Turnuvası” hazırlandı. Süper Lig’de mücadele eden gerçek futbolcular bu kez yeteneklerini sanal sahada gösterecek. E-Futbol Turnuvası bugün saat 18.00’de TRT Spor’da olacak.

TRT Spor ayrıca bu hafta da izleyicileri için spor dolu içerikler hazırladı. Unutulmaz karşılaşmalar, nostaljik maçlar, dünya kupasının en heyecanlı mücadeleleri ekrana gelirken; UEFA tarafından hazırlanan Avrupa’nın Anları “Euro Moments” belgeseli TRT Spor ekranında ilk kez sporseverler için yayınlanacak.

Süper Lig’in gerçek futbolcuları kazanmak için bu kez konsol başına geçiyor

TRT Spor ekranında ilk kez ekrana gelecek Mini E-Futbol Turnuvası’nın ilk karşılaşmasında Gaziantep Futbol Kulübü’nden Güray Vural ile Demir Grup Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt karşı karşıya gelecek. Turnuvanın ikinci karşılaşmasında Göztepe’den Eren Bilen ile Hes Kablo Kayserispor’dan Enver Cenk Şahin sanal sahada yeteneklerini gösterecek. Mücadeleler sonucu kazanan isimler finalde şampiyonu belirleyecek. Karşılaşmaları ise TRT Spor’un spiker ve yorumcuları değerlendirecek. Mini E-Futbol Turnuvası 26 Nisan Pazar (bugün) saat 18.00’de TRT Sporda.