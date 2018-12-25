TRT Kurdi Spor sevenlerin ve Alt Liglerin sesi oldu

TRT Kurdi, bir kez daha sporda alt liglerin gözü,kulağı ve sesi oldu. Yayın havuzuna dahil olmayan ve yayıncı kuruluşu bulunmayan 2.Lig,3.Lig ve BAL maçlarını canlı yayınlayarak dikkatleri üzerine çeken TRT Kurdi, bu sezonun ilk yarısında bu liglerin maçlarını canlı ve özet şeklinde yayınlayarak, görsel medyadan uzak olan bu liglerin milyonlarca izleyiciye ulaşmasını sağladı. 2018-2019 sezonu ilk yarısında 18 maç hem Kürtçe hem Türkçe olmak üzere çift dilli anlatımla canlı yayınlandı. Türkiye’de spor müsabakalarını çift dille yayınlayan ilk kanal olan TRT Kurdi, dünyada da yine Kürtçe ve Zazaca spor müsabakalarını ve spor programlarını yayınlayan ilk televizyon kanalı özelliğine sahip.

Hem Kulüpler Hem Sporseverler Memnun

Çift dilli yayınlar nedeniyle canlı yayınlanan spor müsabakaları hem Doğu ve Güneydoğu’da hem de Türkiye’nin ve dünyanın her tarafında izlenebiliyor.

Maç yayınları için ev sahibi kulüplerin izin vermesi şartı var. TRT Kurdi,elindeki imkanları sonuna kadar kullanarak 150’den fazla maçın özetini yayınlayarak bir başka hizmeti gerçekleştirdi.

Canlı maç yayınları,geniş halk kitlelerine ulaşarak hem bölgede hem Türkiye’nin diğer bölgelerinde ilgi görürken,yapılan yayınlardan memnun kalan sporseverler ve spor kulüpleri açıklamalar yaparak memnuniyetlerini dile getiriyor.