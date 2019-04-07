TRT Haber muhabiri Didem Kuzu, dün akşam saatlerinde trafik magandalarının saldırısına uğradı. Üniversite öğrencisi olan kardeşiyle birlikte trafikte seyreden Kuzu'nun burnunu kıran saldırganlar, ardından da defalarca ölüm tehdidi savurdu.

"Yol verme hadisesinde aracımızı arkadan gelerek taciz eden ve sonra zorla bizi durduran kadın ve erkek saldırganlar, tek bir kelime etmeden direksiyon tarafından hızla geldiler." diyen Kuzu, yaşananları şu şekilde anlattı:

"'Buyurun ne oluyor?' diyen üniversite öğrencisi kardeşime tek bir kelime etmeden yumruklarla saldırdılar. Önce kadın, sonra da adam gelip bize saldırdı. Defalarca olayın şokuyla 'Yapmayın!' demem üzerine adam bana yumruk atarak "Sizi öldüreceğiz!" tehditleri savurdu sürekli.

Defalarca kardeşimi ve beni ölümle tehdit ettiler. Kardeşim bizi savunmak isterken araçtan inmeye çalıştı ve olay arbedeye dönüştü. Adam bir ara arabasına dönüp elinde bir şeyle bize yaklaştı. O sırada çevredekiler de "İmdat!" diye bağırışım üzerine yardıma geldiler."

Fanatik ailesi olarak bu çirkin saldırıyı kınıyor, Kuzu ve kardeşine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.