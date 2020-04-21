ATV ve TRT'ye 23 Nisan video gönderme nasıl yapılır? Coronavirüs salgını sonrası okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesi ve uzaktan eğitim sistemine geçilmesi nedeniyle 23 Nisan etkinlikleri düzenlenmeyecek. Milyonlarca öğrenci ATV ve TRT'ye 23 Nisan videosu gönderme şansını yakalayacak. ATV ve TRT 1 tarafından yapılan duyuruya göre, 23 Nisan'da şarkı, şiir, mesaj ve dans videosu çekecek çocukların videoları televizyonlardan yayınlanacak. Çocuklar tarafından hazırlanacak şiir, şarkı ve dans videoları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ekranlarda olacak. Bu videoları göndermek ise çok kolay.

ATV 23 Nisan video gönderme ve yükleme nasıl yapılır?

Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajlarınızı ATV ekranlarından duyurulacak. En güzel kırmızı ya da beyaz kıyafetini giyip, elinize Türk bayrağı alıp, 23 Nisan mesajı, şiiri, dansını yatay bir şekilde video olarak kaydedebilir ve 22 Nisan tarihine kadar ATV'ye gönderebilirsiniz.

Katılacak çocukların yaş aralığı "4-12 yaş arası" olması gerekiyor.

TRT 23 Nisan video gönderme ve yükleme nasıl yapılır?

1- Videonun sorunsuz ve donma, kasma yapmaması önem arz edecek. Bu yüzden çekilen en iyi videonun gönderilmesi önem arz edecek.

2- Video çekilirken ışık ya da güneş mutlaka kameranın arkasına kalmalı. Çünkü ışık ya da güneş, videosu çekilen kişinin arkasında yer alırsa görüntü parlayacak ve videosu çekilen kişi net bir şekilde görülemeyecek.

3- Video çekerken telefon ya da kamera asla dik tutulmamalı. Çünkü televizyon yatay bir ekran olduğu için dik videolar ekranda yayınlanamamaktadır. Dolayısıyla videoyu çekerken yatay çekmeniz önemlidir.

4- Video çekerken, başka ses olmaması, videonun kalitesini arttıracaktır. O yüzden yalnız olmaya gayret gösterilmelidir.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu 23 Nisan çocuklarımız bayramımızın 100'üncü yılını kutlayacaklar. Aylar öncesinden hazırlanmıştık. Ama evlerdeyiz. Şimdi evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz. Bayram bizimdir" dedi.



