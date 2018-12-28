Troy Deeney, penaltıda kaleciye yanlış köşeyi gösterdi

İngiltere Premier Ligi’nde Chelsea’nin, deplasmanda Watford’u 2-1 mağlup ettiği mücadelede konuk ekibin galibiyet gollerine imzasını atan Eden Hazard’ın, sonucu belirleyen penaltısı sırasında Watford'dan Troy Deeney, kaleci Ben Foster'ı yanıltan isim oldu.

28 Aralık 2018, Cuma 06:20
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Troy Deeney, penaltıda kaleciye yanlış köşeyi gösterdi

İngiltere Premier Ligi’nde Chelsea’nin, deplasmanda Watford’u 2-1 mağlup ettiği mücadelede konuk ekibin galibiyet gollerine imzasını atan Eden Hazard’ın, sonucu belirleyen penaltısı sırasında ilginç bir olay yaşandı.

58. dakikada Hazard topa vurmadan önce Watford kaptanı Troy Deeney, kaleci Ben Foster’a soluna doğru atlamasını eliyle işaret etti.

Foster, Deeney’in dediği yere doğru uçtu ama Hazard, topu tam terse attı.


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