Tropico 6’nın çıkış tarihi ertelendi

Hellwig, Tropico 6’nın gecikme sebebini şu satırlarla açıkladı:

Tatil günlerinde Tropico 6’yı saatlerce oynadım ve gördüklerimi çok beğendim. Ama benim naçizane düşünceme göre, bir oyundan hoşlanmak yeterli değil; ona aşık olmak istiyorum! Ve Tropico 6 iyi, ancak çok iyi veya mükemmel değil. Henüz.

Bu gibi gecikmeler sık sık gerçekleşebilir ve oyun topluluğunun beklentilerinin yüksek olması nedeniyle; yayıncının ve geliştiricinin daha fazla zamana ihtiyacı olabilir. Hellwig, Limbic Entertainment ekibinin beta sürümünden geri bildirim alacağını ve istenen değişikliklerin çoğunu uygulamak için zamana ihtiyacı olacağını belirtti.

İlk olarak 2018’de yayınlanması beklenen Tropico 6, 2019’un başlarına ertelendi ve şimdi Mart ayında piyasaya sürülecek. Blog yazısına göre, ekip çok oyunculu ve genel olarak tüm ekonominin kapsamlı simülasyonu gibi birçok özelliği dengelemeye odaklanacak. Hellwig son bir not olarak; 10 Ocak 2019 TSİ 21.00’a kadar dijital olarak Tropico 6’yı ön sipariş verenlerin, planlanan ilk DLC’yi ücretsiz olarak alacağını belirtti.

Bu, doğru bir karar olduğu gibi, aynı zamanda oyunun çok yüksek kalite standartlarını karşılamasını sağlamak için büyük bir hamle. Tropico 6’nın yeni çıkış tarihi 29 Mart 2019 ve PC, PS4 ve Xbox One platformlarına gelecek. (Psoyun.com)