Trix Doğuş Üni Aurora’nın başarısında büyük pay sahibi oldu

2019 Sezonu’nun ikinci dönemi için destek rolünde çalışmalarını yapan Trix, bu sezon ormancı rolünde iki takımda sahnede yer aldı. Önce bir haftalığına Galakticos forması giyen oyuncu, sonrasında Doğuş Üni Aurora kadrosuna dahil oldu. Aurora ile 4 karşılaşmaya çıkan Trix, bu karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi ve Aurora’nın 4 maçlık yenilgi serisini 4 maçlık galibiyet serisiyle devam ettirmesinde büyük pay sahibi oldu.

Sadece bir kez öldü

Doğuş Üni Aurora formasıyla Bursaspor, Galatasaray, Dark Passage ve Galakticos maçlarına çıkan Trix, bu karşılaşmalarda sadece bir kez öldü. Yeni takımıyla ilk karşılaşmasına Bursaspor karşısında çıkan oyuncu, bu karşılaşmada Jarvan IV seçimi yaptı ve 1/1/13’lük skoruyla dikkat çekmişti. Bir sonraki gün Galatasaray’a karşı oynayan Aurora’da Trix’in Ivern gibi daha pasif bir tercih yaptığı görüldü. Oyuncu bu şampiyonla da 1/0/13 oynamıştı.

Ligin son haftasında Doğuş Üni Aurora’nın ilk rakibi Dark Passage’dı. Mevsim finallerine giden yoldaki rakibi Dark Passage’ı yenmek dışında bir seçeneği bulunmayan ekip, Trix’un Jarvan ile 6/0/10 oynadığı bu karşılaşmada galibiyete uzanmayı başardı. Son haftanın son gününde Galakticos karşısında çıkan ekip, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı. Trix bu karşılaşmada Rek’Sai tercihi yaptı ve 1/0/4 oynadı.

Trix şimdilerde takımıyla birlikte çeyrek finale hazırlanıyor. İlerleyen süreçte rol değişikliği yapıp yapmayacağı netleşmeyen ünlü ismin gelecek dönemde hangi rolde ve hangi takımda boy göstereceği konusunda henüz net bir bilgi yer almıyor. (Playerbros)