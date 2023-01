Fenerbahçe - Galatasaray derbisi gerçek anlamda nefes kesti. İki takım da öne geçmek için önemli fırsatlar yakaladı. Cim Bom’un Abdülkerim ve Kerem’le bulduğu goller ofsayta takıldı. Batshuayi girdiği pozisyonları değerlendiremedi.









32. dakikada Sergio Oliveira, Kadıköy’de perdeyi açtı Derbiye tartışılan 3’lü savunmayla başlayan Jorge Jesus, ikinci yarıda 4’lüye döndü. Buna rağmen Galatasaray akın akın gelmeye devam etti. 78. dakikada Kerem, Icardi’nin harika pasında ağları sarstı, farkı 2’ye çıkaran golü attı. Jesus hamle üstüne hamle yapsa da kırmızı krizi yine patlak verdi. İrfan Can Kahveci, 86’da Dubois’ya yaptığı hareketin ardından VAR uyarısıyla atıldı. 90+10’da savunma hatasında topu kapan Icardi, müthiş füzesiyle skoru tayin etti. Yayıncı kuruluşta ekranlara gelen TRİO programında eski hakemler Deniz Çoban, Lale Orta ve Bülent Yıldırım, Halil Umut Meler'in performansının yanı sıra 90 dakika ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.





Icardi, kalitesini girer girmez gösterdi

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalmıştı. 20 günlük tedavi sürecinin ardından Fenerbahçe derbisiyle kadroya geri dönen Icardi, kalitesini girer girmez gösterdi. 29 yaşındaki yıldız, 76. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna girdi ve sadece iki dakika sonra Kerem Aktürkoğlu'nun farkı 2'ye çıkaran golünde asisti yaptı.

Zor pozisyonda maçı bitiren golü attı

Klas bir dokunuşla topu Kerem'e vererek milli oyuncuyu Altay'la karşı karşıya bırakan Arjantinli oyuncu, 90+10'da Serdar Dursun'un hatalı pasında hemen topu kaptı ve soldan ceza sahasına girip, zor pozisyonda maçı bitiren golü attı. Derbi öncesi en son Başakşehir'i 7-0 yendikleri maçta 1 gol ve 2 asistle oynayan Icardi, ligde son 5 mücadelede 9 gole katkı sağlamayı başardı. Tecrübeli futbolcu bu maçla birlikte ligde gol sayısını 5'e, asistini 4'e yükseltti.

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye 2. golü

Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, sahanın en iyileri arasındaydı. Kadıköy'deki mücadelede önemli fırsatlar yakalamasının yanı sıra takım arkadaşlarına da pozisyonlar hazırlayan Kerem, takımının tam ihtiyaç duyduğu anda Aslan'ın ikinci golünü ağlara yolladı. Dakikalar 78'i gösterdiğinde 24 yaşındaki futbolcu, Mauro İcardi'nin pasında enfes bir vuruşla kaleci Altay'ı geçerek golünü attı.

Uzatmalarda oyundan çıktı

Bu sezon ligde 3-2 kazanılan Kasımpaşa (d) maçında 2 ve 7-0 galip gelinen Başakşehir (d) mücadelesinde hat-trick yapan Milli futbolcu, Fenerbahçe'ye karşı ise kariyerinde ikinci kez fileleri havalandırdı. Kerem bundan önce 21 Kasım 2021'de iç sahada Cim Bom'un 2-1 mağlup olduğu derbide takımının tek golünü kaydetmişti. Yıldız futbolcu, uzatma dakikalarında ise yerini Juan Mata'ya bıraktı.









Okan Buruk kariyer rekoru kırdı

Başakşehir’le daha önce Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, Akhisar’la da Türkiye Kupası’nı kaldıran Okan Buruk, kariyerinin en uzun galibiyet serisine Galatasaray’da ulaştı. Cim Bom, ligde tam 7 haftadır kazanıyor. Zorlu fikstürden 21 puan çıkartan Sarı-Kırmızılılar, zirvenin keyfini çıkarıyor. Türkiye Kupası maçları da dahil edildiğinde, Okan Buruk’un Galatasaray’ı son 9 resmi karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Oliveira resitali

Sergio Oliveira, 32. dakikada derbinin kilidini açan isim oldu. Galatasaray’ın kazandığı kornerde Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topu, arka direkte dar açıda olmasına rağmen şık bir vuruşla ağlara gönderen Portekizli futbolcu, Süper Lig’de bu sezon ikinci kez rakip fileleri havalandırdı. Oliveira attığı golün dışında orta sahada adeta maestro gibiydi. Hep doğru pasları atan 30 yaşındaki yıldız, 77 dakika derbide görev yaptı. Yüzde 75 pas isabeti, 2 isabetli şut, 2 şut pası ve 3 top kapmayla oynayan Oliveira, son bölümlerde yerini Midtsjö’ye bıraktı.

3 galibiyetin 3’ü de Kadıköy’de

Galatasaray’ın dünkü derbiye kadar Fenerbahçe ile oynadığı son 15lig maçında2galibiyeti vardı. Oiki zaferde Kadıköy’de kazanılmıştı. Sarı Kırmızılılar, yine Ülker Stadı’nda mutlu sona ulaştı. Müthiş bir oyunla ve net üstünlükle Sarı-Lacivertli rakibini yıkan lider Galatasaray, zirvede farkı açtı. Öte yandan Kadıköy’de oynanan 6 maçta Galatasaray’ın sadece 1 yenilgisi var. Diğer 5 maçın 3’ünü kazanan Aslan, 2’sinde beraberlikle yetindi.





3-0’lık zaferin ardından konuşan Muslera, “Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Maça müthiş hazırlanmıştık, planlarımızı doğru uyguladı.Çok net fırsatlar yakaladık maç boyunca. Lider geldik ve lider dönüyoruz. En önemlisi de kazanma alışkanlığını sürdürüyoruz. Hedefimiz, seriyi sürdürmek. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.





Kadıköy'de müthiş destek

Galatasaray derbisine liderlik için çıkan Fenerbahçe’de, tribünler tıklım tıklım doldu. Ülker Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelede satışa çıkarılan 47 bin 630 bilet, günler öncesinden tükendi. Maçtan hemen önce başlayan tezahüratlar, son ana kadar devam etti. Sarı-Lacivertli futbolseverler, takımları için adeta 12. adam olurken, bir an olsun bile susmak bilmedi. Bu arada karşılaşmanın hemen öncesinde ise tribünlerde bir görsel şov vardı. Harika bir koreografi hazırlayan Fenerbahçeli futbolseverler, Okul Açık Tribünü’nde “Our City, Our Rules” (Bizim şehrimiz, bizim kurallarımız) yazan bir koreografi gerçekleştirdi.

Fener derbilerde suskun kaldı

Kanarya, bu sezon derbilerde gösterdiği performans ile hayal kırıklığı yarattı. Daha önce Beşiktaş ile deplasmanda golsüz berabere kalan Fenerbahçe, sonrasında ise Trabzonspor’a 2-0 mağlup oldu. Dün akşam da Galatasaray karşısında 3-0’lık bir hezimete uğrayan SarıLacivertliler, 3 büyük maçı da gol atamadan tamamladı.





Fark arttı...

Sarı-Lacivertliler’in kalesinde peş peşe pozisyonlara giren Sarı-Kırmızılılar, 2 gol daha buldu. 78’de Kerem Aktürkoğlu ve 90 artı 10’da da Icardi, Altay Bayındır’ın koruduğu kaleyi peş peşe sarsarak skoru 3-0 olarak belirledi. Yediği gollerden sonra büyük üzüntü yaşayan Altay, karşılaşma sonrasında oldukça mutsuz şekilde soyunma odasının yolunu tuttu.

İrfan Can Kahveci 17 dakikada kızardı

Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli oyuncusu İrfan Can Kahveci, teknik direktör Jorge Jesus’un kararıyla Galatasaray derbisine kulübede başladı. Deneyimli isim, maçın kaderini değiştirmesi için 69. dakikada Diego Rossi’nin yerine İrfan Can Kahveci’yi oyuna soktu. İrfan, takımının hücum ve baskı gücünü artırdı ancak maçtaki etkisi sadece 17 dakika sürdü. İrfan Can Kahveci, sol kanatta topla buluşan Dubois’yı düşürdü. Faul kararı verildi. VAR’dan gelen uyarı sonrası hakem Halil Umut Meler, pozisyonu incelemek için VAR’ın başına gitti. Sonrasında İrfan Can Kahveci, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

En fazla kırmızı Fenerbahçe’ye

Fenerbahçe, bu sonuçla; 4. haftadaki Konya maçında Valencia’nın, 13. haftada Sivasspor karşısında Batshuayi’nin, 14. haftada Giresun mücadelesinde Pedro’nun, 15. haftada da Trabzonspor müsabakasında Crespo’nun kızarmasıyla 10 kişi kalmıştı. Fenerbahçe, bu sonuçla bu sezon 5 kırmızıyla ligde en çok kırmızı kart gören takım oldu.

Lale Orta, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, TRİO'da yorumladı

Derbiden 3-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray, zirvede farkı açarken Kadıköy'deki 90 dakikada birçok tartışmalı pozisyon da yaşandı. Uzun yıllar Türk futboluna hizmet etmiş eski hakemlerden Lale Orta, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, dev derbide meydana gelen tartışmalı pozisyonları beIN TRİO programında değerlendirdi. (Görüntüler: beIN Sports)

Gustavo'nun Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulde sarı kart doğru mu?

Lale Orta: Net bir sarı kart. Bariz gol şansı kriterleri burada oluşmuyor.

Deniz Çoban: Serdar'ın kademeye girme şansı düşük de olsa var. Tam bir bariz gol şansından söz edemeyiz. Benim için hakemin sarı kart kararı yeterli. Düşerken kazayla kramponu düşen oyuncunun yüzüne geliyor. Buradan 1 sarı kart çıkar, onu da hakem doğru şekilde gösteriyor.

Bülent Yıldırım: İkili mücadelede Barış Alper, avantajlı bir hale gelirken Gustavo arkadan çekmiş. Basma ise tamamen kazayla. Sarı kart yeterli.

Abdülkerim Bardakcı'nın golünde verilen ofsayt kararı doğru mu?

Lale Orta: Vurulduğu anda kaleciden top sekiyor. Bulunduğu yerde avantaj elde ettiği için ofsaytla cezalandırılıyor. İptal kararı doğru.

Deniz Çoban: Bu golde problem olduğunu düşünmüyorum. Nelsson ofsayt, sonrasına bakmaya gerek yok. Eğer bu gol iptal edilmeseydi yeri konusunda büyük bir problem olurdu.

Bülent Yıldırım: VAR çizgileri doğru gözüküyor, sıkıntı yok. Karar doğru.

Kerem Aktürkoğlu'nun golünde verilen ofsayt kararı doğru mu?

Lale Orta: Net bir ofsayt.

Deniz Çoban: Net bir ofsayt.

Bülent Yıldırım: Net bir ofsayt.

Boey'nin Ferdi'ye müdahalesi var mı, faul kararı doğru mu?

Lale Orta: Faul kararı yanlış. Boey'nin kartı net doğru. Oliveira da hakemi tutuyor ve itiraz etmeye geliyor. Hakeme dokunamazsınız, o yakına giremezsiniz. İki kartı da doğru değerlendiriyorum.

Deniz Çoban: Burada bir faul görmüyorum. Top taca çıkıyor, Galatasaraylı oyuncu kullanacakken gereksiz bir faul çalıyor. Buna benzer çok mücadeleye izin verdi. Sinirlenen oyuncu (Boey) topu yere vuruyor, sarı kart görüyor. Devamında Oliveira'nın hakemi taciz etmek, onu küçük düşürecek şekilde temas ettiğini düşünmüyorum. Dikkatini çekmek üzere yapıyor. Şunu da üstüne basarak söylüyorum; sahada hakemsiniz, bu temasın hangi niyetle yapıldığını anlayamazsınız. Oyuncunun dikkatli olması lazım. O yüzden bu sarı kartı eleştiremiyorum.

Bülent Yıldırım: Boey'nin çektiğini ve Ferdi'nin ivmelenmesini bozduğunu, yardımcı hakemin katkısıyla bu faulün verildiğini düşünüyorum. Bence faul kararı doğru, sarı kartlar konusunda hakemin takdirine saygı duyuyorum.

Nelsson'un King'e faulünde sarı kart doğru mu?

Lale Orta: Kontrolsüz bir faul. Kırmızı kart olmaz çünkü herhangi tabanıyla rakibinin vücuduna bir teması yok. Sarı kart doğru.

Deniz Çoban: Sarı kartta şüphe yok. Ayağını yere koyuyor, yaralayıcı bir hamlesi yok.

Bülent Yıldırım: Kontrolsüz bir giriş. İçinde sürat olsa bile ayak yerde ve diz bölgesiyle yapılan bir çelme.

Szalai'nin Kerem'e müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?

Lale Orta: Ayağını arıyor, buluyor ve basıyor. Net bir faul ve sarı kart kararı olması gerekiyordu.

Deniz Çoban: Net bir faul, ayağa basma var. Faul ve sarı kartla cezalandırılması gerekir. Oyunu devam ettirdi, hata yaptı.

Bülent Yıldırım: Gecikmiş bir basma. Faul ve sarı kart olmalıydı.

Mertens-King mücadelesinde Fenerbahçe lehine verilen faul kararı doğru mu?

Lale Orta: Mertens, arkadan rakibini bir şekilde durdurmaya çalışıyor. King de kurtulmaya çalışıyor. Kasıtlı olarak vurmayı amaçlamıyor. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Faulü Galatasaraylı oyuncu yapmış olabilir ama sonrasında Fenerbahçeli oyuncunun hamlesini kontrolsüz olarak değerlendiriyorum. Evet, faul Fenerbahçe lehine. İtirazım yok ama faul sonrasında King'e sarı kart olmalı diye düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: İlk faulü yapan Mertens. King de baskıdan kurtulmak için kolunu kontrolsüz savuruyor. Faulün yönü doğru ancak King sarı kart görmeliydi.

Barış Alper'in Crespo'ya faulünde kart gerekir mi?

Lale Orta: Topa değemiyor, rakibin ayağını araya alıyor. Sarı kart gösterilmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum.

Deniz Çoban: Hakemin takdir alanında bir pozisyon. Göstermemiş, itiraz etmiyorum.

Bülent Yıldırım: Hakemin takdir alanında bir pozisyon. Kararına saygı duyuyorum.

Ferdi-Rashica mücadelesinde hücum faul kararı doğru mu?

Lale Orta: Bana göre hücum faulü değil. Oyun gereği birbirlerine temas ettikten sonra ayağının üzerine düşüyor. Kasıtlı bir şekilde düştüğünü düşünmüyorum. Devam etse oyun daha doğru olurdu.

Deniz Çoban: Ferdi, düşerken dikkatsiz davranıyor ve rakibin ayakları üzerine düşüyor. Sonuçları daha ağır olabilirdi. Hücum faul düdüğünün doğru olduğunu düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Ferdi'nin kazayla düştüğünü görüyorum ve hakemin kararına saygı duyuyorum.

Mertens'in Crespo'ya faulünde kart gerekir mi?

Lale Orta: Mertens, burada önüne kendisini koyuyor ama kart gerektirecek bir şey yapmıyor. O nedenle karta gerek olmadığını düşünüyorum.

Deniz Çoban: Faul doğru, karta gerek yok.

Bülent Yıldırım: Kayarak süpürmüyor, kontrollü bir şekilde geliyor ve duruyor. Bu küçük temastan kart çıkmaz.

Osayi'nin Kerem'e müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?

Lale Orta: Net bir faul, net bir sarı kart.

Deniz Çoban: Halil Umut Meler, belki de bu sezonun en kötü performansını sergiledi kendi adına ama çok şanslıydı. Çok net sarı kartları, çok net faulleri atladı. Devamında aynı oyuncuların ikinci sarı kart durumu olmadığı için tartışmalardan uzak kaldı. Bu pozisyon çok net bir faul, çok net bir sarı kart. Siyahla beyaz kadar açık, ama değerlendirmedi.

Bülent Yıldırım: Bariz gol şansı değil, umut vadeden atak. Faul sonrası Osayi'nin sarı kart görmesi daha doğru olurdu.

Galatasaray'ın ikinci golünde ofsayt var mı?

Lale Orta: İlk pozisyonda Icardi ofsaytta, Kerem değil. Asıl sorun devamında Kerem'in topa dokunup dokunmadığı. Eğer dokunmadıysa top doğrudan ofsayt pozisyonunda olan Icardi'ye gelir, Icardi de dokunduğu zaman ofsaytla cezalandırılır. Oyuna müdahale etmiş olur. Kerem'in dokunup dokunmadığı net değil. O nedenle VAR'ın pozisyona karışmadığını düşünüyorum. Hakemlerin verdiği karar saygı duyuyorum.

Deniz Çoban: Topa vurulduğu anda Icardi, ofsayt. Top direkt Icardi ile buluşursa bu golün iptali gerekir ama topla Kerem oynarsa ofsayt olmaz. Buradaki problem şu; top Kerem'e dokundu mu, dokunmadı ? Ofsayt çizgisi Kerem için çizilmiş. Hakemler, topun Kerem'e dokunduğunu söylüyor. Kerem'e dokunmadığını düşünseler çizgiyi Icardi'den çizerlerdi. O yüzden zaman aldı. Bakıyorum dokunmuş diyorum, başka bir açıdan bakıyorum dokunmamış diyorum. Emin olamıyorum. Hakemler gol kararını verdi. Ne düşündüler? Topun Kerem'e dokunduğunu düşündüler. Hamleyi de topa dokunmak için yaptı. VAR da sahadaki hakemin kararını onayladı. Saygı duymaktan başka çare yok.

Bülent Yıldırım: Benim gördüğüm VAR'ın ve sahadaki kıdemli yardımcı hakemin gördüğüyle aynı. Pas, çok kontrollü atıldığı için yerden sekmeyip tam aksine önüne gidebilecekken Kerem'in belli belirsiz ama mutlaka olduğunu düşündüğüm temasıyla top Osayi'nin bile arkasına gidiyor. Osayi yanılıyor, topun kırıldığını görüyorum. Golün nizami bir gol olduğu fikrindeyim.

İrfan Can Kahveci'ye gösterilen kırmızı kart doğru mu?

Lale Orta: Halil Umut Meler'in önünde olan bir pozisyon. Elit kategorideki bir hakemin bu kadar açık bir hareketi VAR yardımıyla vermemesi gerekiyordu.

Deniz Çoban: Benim açımdan net bir kırmızı kart. Kırmızı kartın bütün kriterleri var. Top farklı, İrfan'ın ayağı farklı bir yerde. Kramponun vidası rakibi gösteriyor, ayağı dizden gergin. Tartışılacak bir şeyi yok.

Bülent Yıldırım: İrfan Can, gecikmiş bir taban müdahalesi yapmış. Kırmızı kart doğru karar.

Yazarımız Deniz Çoban, derbinin hakemi Halil Umut Meler’in verdiği kararları FANATİK'teki köşesinde şu şekilde değerlendirdi:

İptal ve kırmızı doğru

Maçın hakemi Halil Umut Meler şanslı günündeydi. O kadar çok kart hatası yaptı ki, hatalı kartlarından biri ikinci sarı karta dönse ya da maçın sonucu ve gidişatı daha farklı bir yöne gitse; bugün tartışmaların hedefinde olurdu. 10’da Henrique’nin, Barışı formasından çekerek düşürdüğü pozisyonda çıkan sarı kart doğruydu. Bariz gol şansı olmazdı. Serdar Aziz kademeye girecek pozisyondaydı. Sonrasında Gustavo’nun rakibinin yüzüne gelen krampon darbesi kazara oldu. 14’te Galatasaray’dan Abdulkerim’in golünün ofsayt gerekçesiyle iptali doğruydu. 25’te Boey’in, Kerem’e faul yaptığı gerekçesiyle çalınan düdük bence hatalıydı. Bu karara sinirlenen Boey topu yere vurunca kart gördü. Olivera ise hakeme temas ettiği için sarı gördü ama bu sarı kart tolere edilebilirdi. Hakemin otoritesine karşı yapılmış bir eylem değildi. 34’te Nelsson’un sarı kartı doğruydu. 39’da Szalai’nin Kerem’in ayağına bastığı pozisyonda sarı kart çıkmalıydı ama hakem faul çalmadı. 42’de King’in, Mertens’in yüzüne gelen dirseğine sarı kart çıkmalıydı ama hakem faul çalmakla yetindi.

Kırmızı doğruydu

45+5’te Barış Alper, Samuel gerginliğinde karşılıklı birer sarı kart çıkabilirdi. İlk yarının sonunda Galatasaray’ın korner atmasına müsaade etmeden ilk yarıyı bitirmesi uygun olmadı. Uzatmalarda da kaybolan süre vardı. Mertens itirazdan sarı kart görmüş oldu. 67’de Mentens’in faulünde ikinci sarı kart beklentileri oldu ama itirazlar gereksizdi. Sarı kartlık bir durum yoktu. 74’te Samuel’in Kerem’e müdahalesi faul ve sarı kart olmalıydı ama hakem oyunu devam ettirdi. 78’de Galatasaray’ın ikinci golünde VAR hakemleri asisti yapan İcardi’ye top gelmeden, topun Kerem’e temas edip etmediğini çözmeye çalıştılar. Bu yüzden inceleme uzadı. Top Kerem’in baldırına dokunup/ dokunmadığını görüntülerden çözme şansımız yok. Top Kerem’e dokunmadıysa bu gol ofsayt olur. Kerem’e dokunduysa ofsayt olmaz. VAR hakemleri Kerem’in topa dokunduğunu düşündüler. 84’te VAR müdahalesiyle İrfan Can’a çıkan kırmızı kart doğruydu..