Trigliserid yüksekliği, kalp krizi gibi kalp hastalıkları ve felç riskini arttırabilir. Trigliseridi düşürebilmenin en iyi yolu sağlıklı biçimde yaşamaktır. Trans yağlar yerine doymamış sağlıklı yağları tüketmek gerekir. Karbonhidrat alımını indirgemek, sürekli egzersiz yapmak, sigarayı bırakmak, rafine yiyecekleri ve sigarayı bırakmak, alkolü azaltmak, trigliseridleri kısa zamanda düşürmeye destek olabilir. Peki trigliserid nedir?

Trigliserid Hakkında

Trigliserid, bazı zamanlarda lipit şeklinde de isimlendirilen ve kanda yer alan bir çeşit yağdır. Gıdalarda bulunan yağların parçalanması ve sindirilmesinden sağlanan son ürün şeklinde tanımlanabilir. Yemek yerken, vücut hemen kullanılması elzem olmayan kalorileri trigliseridlere dönüştürür. Bunları yağ hücrelerinde depolar. Ardından, çok fazla enerjiye gereksinim duyulduğunda hormonlar trigliserid salgılar.

Trigliserid'in Yüksek Olması

Trigliserid yüksekliği, bir çeşit lipit bozukluğu şeklinde açıklanabilir. Trigliserid yüksekliği düşük ve yüksek kolesterol gibi lipit bozukluğunun ya da kalp hastalığı, metabolik sendrom, obezite, inme riskini çoğaltan başka vaziyetlerin bir işareti şeklinde tanımlanabilir.





Trigliserid Yüksekliği Nedir?

Trigliserid yüksekliği; hipertrigliseridemi, hiperlipidemi, lipid ve dislipidemi bozukluğu şeklinde de bilinmektedir. Trigliserid yüksekliği düşüklüğü aterosklerotik kardiyovasküler rahatsızlık riskinin artmasıyla alakalı bir bozukluktur.





Trigliserid Yüksekliğinin Sebepleri

- Çokça işlenmiş yiyecekler, karbonhidrat, yağ ve şeker tüketmek,

- Şişmanlık durumu,

- Yakılan kaloriden çok kalori almak,

- Alkol ve sigara kullanmak,

- Vücudun yağ dönüşümüne etki sağlayan kimi genetik bozukluklar,

- Tiroid rahatsızlıkları,

- İnsülin direnci,

- Tip 2 diyabet,

- Metabolik sendrom,

- Fiziksel şekilde faal olamamak,

- Böbrek ve karaciğer hastalıkları,

- Yüksek tansiyon, meme kanseri, HIV ve başka rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan kimi ilaçlar.

Trigliserid Yüksekliğinin Belirtileri

Trigliserid yüksekliği, genel olarak herhangi bir bulguya sebep olmaz; bu sebeple trigliserid ve kolesterol seviyesini kontrol etmek amaçlı rutin kan testi yapmak, hastalıklara karşı korunmak için önemlidir. Bu; trigliserid yüksekliği nasıl anlaşılır sorusunun cevabı olabilir.





Trigliserid Nasıl Düşürülebilir?

Porsiyon boyutunu kontrol edip yenen kalori miktarı azaltılmalıdır. Ekstra kaloriler, trigliseridlere dönüştürülerek yağ şeklinde depo edilir. Trigliserid yüksekliği nasıl düşer araştırmalarını yapan okurlar için bilgilerin okunması faydalıdır. Araştırmalarda düzenli olarak öğünlerin; kalp hastalıklarının riskini azaltacağını ve insülin direncinin önlenebileceği görülmektedir.

Bu yüzden öğün atlamamak, sık sık ve az yemek oldukça önemlidir. Sürekli şekilde egzersiz yapmak, fiziksel aktivitelere katılmak gerekir. Kilo vermek için düzenli şekilde egzersiz yapmak trigliseridi düşürür. Şeker ve rafine karbonhidratlardan kaçınmak önemlidir. Kanola yağı ve zeytinyağı gibi bitkisel yağlar kullanılmalıdır. Trans yağı tüketiminin azaltılması adına kızartılmış ve işlenmiş yiyecekler sınırlandırılmalıdır. Alkol ve sigara bırakılmalıdır. Kişi diyetine meyve, sebze ve tam tahıllardan oluşan lifli gıdaları eklemelidir.





Trigliserid Diyeti

Trigliseridi düşürmek adın genel olarak Akdeniz tarzı diyet uygulanmaktadır. Bu diyet, yüksek miktarda sağlıklı yağları içeren ve karbonhidratların sınırlandırılmasına, glisemik indeksi düşük olan işlenmemiş yiyeceklerin tüketilmesine dayanmaktadır.

Diyette; doymuş ve trans yağ tüketimi sınırlandırılarak, doymamış sağlıklı yağlar tercih edilir. Lif açısından zengin olan karbonhidratlar yenerek rafine karbonhidratlar yani ekmek, makarna, pirinç gibi yiyecekler sınırlandırılır. Kırmızı etin yerine balıklarda, kimi bitkilerde ve balık yağında yer alan omega 3 asitleri açısından zengin yiyecekler yenir.