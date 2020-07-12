Kandaki trigliserit seviyesi belirli aralıklarda olmalıdır. Kan trigliserit seviyesi gerekli aralıkların altına düşerse, düşük trigliserit ve aşırı yükselmeler görülür ise trigliserit yüksekliği olarak adlandırılır. Her iki durumun da sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir.

Trigliserid yüksekliği nedir?

150 mg / dL'nin üzeri olan kandaki trigliserit seviyesine trigliserit yükselmesi (hipertrigliseridemi) denir. Yüksek trigliserit düzeyleri kalp hastalıklarının gelişiminde birinci derece bir risk faktörü olarak kabul edildiğinden sürekli olarak kontrol edilmelidir.

Uzun süre yükselmiş olan trigliserit seviyeleri nedeniyle arter duvarlarında sertlik ortaya çıkar ve bu da vasküler sertlik (ateroskleroz) adı verilen bir hastalığa neden olur. Vasküler sertlik; kronik kalp hastalıkları, kalp krizi ve felçlerin en önemli nedenlerinden biridir. Ek olarak, yüksek trigliserit seviyelerinin pankreas enfeksiyonlarının (akut pankreatit) gelişiminde etkili olabileceği bilinmektedir.

Yükksek olan kan trigliserit seviyeleri 150-199 mg / dL olan hastalarda, bu durumun kısa süreli düzensiz beslenme probleminden kaynaklandığı düşünülebilir. Bu durum sağlıklı beslenme ilkelerine uyularak kolayca çözülebilir. Bununla birlikte, trigliserit seviyeleri diyete rağmen uzun süre normal aralıklara düşürülemezse, kalp hastalıklarının gelişmesini önlemek için ilaç tedavisi gerekebilir.

Trigliserid yüksekliği belirtileri nelerdir?

Trigliserit yüksekliği genellikle uzun süreli veya çok ileri seviyede olmadıkça semptom üretmez. Bununla birlikte, kandaki değeri 500 mg / dL'yi aşarsa, bazı ciddi semptomlarla kendini gösterebilir. Bunlardan en yaygın olanları:

Pankreas iltihabı (pankreatit)

Baş ağrısı

Yorgun hissetmek

Dirsek ve diz eklemlerinde nodül oluşumu

Trigliserid yüksekliği tedavisi nasıl yapılır?

Karaciğer ve pankreas hastalıklarını önlemek ve genel sağlığı iyileştirmek için kan lipitleri olması gereken aralıklar içinde bulunması sağlanmalıdır. Yüksek trigliserit seviyeleri olan hastalarda, bu durum genellikle kronik hastalıkların tanı ve tedavi prosedürlerinde tespit edilebilmektedir.

Trigliserit düzeylerini artırmada etkili olabilecek faktörler, bu bireylerde diyet ve yaşam tarzı hakkında bilgi edinilerek araştırılmaktadır. Kilo kontrolü sağlamak, kan lipit profilini sağlıklı değerlere getirmek bakımından oldukça fazla önem taşımaktadır. Dolayısı ile yüksek trigliserit düzeyleri olan hastalar, doktorlar tarafından bir diyetisyene gönderilmelidir.

Sağlıklı olarak beslenme kurallarına ek olarak, hastalar olması gereken kilolarına ulaşabilecekleri bir diyet listesi ile takip edilmeli ve yaşlarına göre ideal kilolarına ulaşmaları sağlanmalıdır. Bu diyet planında yağa dönüştürülerek saklanan şekerler olabildiğince sınırlandırılmalı ve karbonhidrat ihtiyacı esas olarak sağlıklı kepekli tahıllar ve meyvelerle karşılanmalıdır.

Doymuş yağ alımı en aza indirilmeli, özellikle kırmızı et tüketimi haftada iki günle sınırlandırılmalıdır. Balık, deniz ürünleri ve omega-3 yağ asitleri içeren ceviz gibi besinler, kan lipitlerini dengelemeye yardımcı olmak için uygun aralıklarla diyete eklenmelidir.

Trigliserid yüksekliği uyku yapar mı?

Trigliseritin belirtileri içerisinde yer alan yorgunluk maddesi aslında çok açıklayıcıdır. Bu yükseklik sebebi ile insanlar kendilerini sürekli olarak yorgun hissedebilirler ve dinlenme ihtiyacı ortaya çıkar. Bu nedenle trigliserid yüksekliği insanlarda uyku yapar mı sorusunun cevabı “evet” olmaktadır.

Trigliserid yüksekliğini düşürmek için dikkat edilmesi gerekenler

Trigliseritin nasıl düştüğü sorusunun cevabını arayanlar için zararlı alışkanlıklardan vazgeçme şartı en başta gelmektedir. Alkol ve sigara içme alışkanlığı olan hastalar bu alışkanlıkları en kısa zamanda terk etmelidir. Gerekirse, sigara ve alkolün kesilmesini destekleyebilecek tıbbi birimlere sevkler de yapılabilir.

Kan lipit dengesini koruma üzerinde çok önemli etkileri olan düzenli spor alışkanlıkları yaşamın bir parçası haline getirilmelidir. Bu tür yaşam tarzı değişiklikleri ile kontrol edilemeyen ve hipertrigliseridemi devam eden hastalarda kolesterol düşürücü ilaçlar önerilebilir.

Birçok hastada, kan kolesterol ve trigliserit düzeyleri ilaç tedavisi, düzenli ve dengeli bir beslenme planı ve doktor tarafından önerilecek düzenli sporlarla önemli ölçüde azaltılabilir. Bu şekilde, kardiyovasküler hastalık gelişme riski azaltılabilirken, mevcut kalp hastalarında ciddi komplikasyonların gelişmesi önlenebilir.

Ayrıca trigliserit yüksekliği teşhisi konulursa, kesinlikle bir sağlık kurumuna başvurmalı ve önerilere ek olarak gerekli muayeneleri yaptırmalısınız. Kan lipidlerinizi 6 ay veya daha uzun bir süredir kontrol ettirmediyseniz, kardiyovasküler hastalıklardan kaçınmak için bu testlere düzenli olarak dikkat etmelisiniz. Rutin testlerle erken bir aşamada olası bir trigliserit yüksekliğini belirleyerek, önleminizi alabilir ve basit yaşam tarzı değişiklikleri ile gelecekte karşılaşabileceğiniz daha ciddi sorunları önleyebilirsiniz.