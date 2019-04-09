Trick, Avrupa’ya geri dönüyor

Kariyerinde 4 kez EU LCS şampiyonluğu kazanmış Kim “Trick” Gang-yun, yuvası Avrupa’ya geri dönüyor.

Dünya genelinde 2019’un kış mevsimi tamamlanmak üzere. Büyük liglerde oyuncular, final karşılaşmalarını bekliyor. Finale kalamayan takımların bazıları ise mesaiye devam ediyor. Başarılı bir sezon geçiren Schalke 04 Esports, Galakticos’un eski ormancısı Trick’i gelecek mevsim için kadrosuna kattığını açıkladı. Kasım 2017’de G2 Esports’dan ayrılan ve akabinde Kore takımlarından bbq Olivers’in yolunu tutan ancak bireysel ve takım olarak kötü performans gösteren Trick, daha sonra oradan da ayrılmış ve ülkemizin yolunu tutmuştu. Galakticos tarafından transfer haberi açıklandığında büyük bir beklenti oluşturan, lig öncesi tahminlerde diğer takım arkadaşlarıyla birlikte Galakticos’u üst sıralara taşıyacak isimlerden biri olarak görülen ancak izleyenleri büyük hayal kırıklığına uğratan Trick, ligimizde uzun süre barınamamıştı.

Sahneye geri dönecek deneyimli isimden Schalke ekibi umutlu. Zira takımın baş koçu Dylan Falco, yaptığı açıklamada yıldız isimden yüksek oyun zekasına sahip diyerek bahsetti. Ayrıca büyük potansiyelinin de olduğunu söyleyen Falco, Trick’in Avrupa’daki rekabeti zaten bildiğini, yeteneği ve yüksek deneyimiyle birlikte takımı geliştirmeye yardımcı olacağını belirtti. (Playerbros)