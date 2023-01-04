Tribünün lideri yine Galatasaray!

Türkiye'de 2022 yılındaki seyirci verileri açıklandı. Buna göre geride kalan senenin en fazla taraftar çeken lig maçı, bu sezonun 13. haftasında Nef Stadyumu'nda 49 bin 602 kişiyle Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynandı. Galatasaray'ın geçen sezon Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile kendi sahasında oynadığı maçta ise 50 bin 111 kişiyle senenin en yüksek seyircisine ulaşıldı. Bu sezon itibarıyla da Cim Bom'un rakiplerine açık ara üstünlüğü devam ediyor. Galatasaray, Katar'daki Dünya Kupası başlayana kadar olan bölümde 45 bin 921 seyirci ortalamasıyla zirvede yer aldı.

Galatasaray taraftarı bugünkü Ankaragücü maçı öncesi de biletleri tüketti. Tribünde yine en az 45 bin kişi olması bekleniyor.

Adana Demirspor yükseliyor

Galatasaray'ın en yakın takipçisi, 40 bin 23 seyirci ortalamasıyla ezeli rakibi Fenerbahçe oldu. Beşiktaş, 35 bin 189 maç başı seyirci ortalamasıyla iki devi takip ediyor. Son şampiyon Trabzonspor da 26 bin 705 seyirciyle dördüncü sırada. Şampiyonluk yarışının dört favorisi dışında tribüne en fazla taraftar çeken takım Adana Demirspor oldu. Mavi-Lacivertli takım, maçlarını 20 bin seyirci ortalamasıyla oynuyor.







