Süper Lig'de 15 Haziran Pazartesi günü oynanacak olan Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor maçında da minik Yiğidolar tribündeki yerini alacak. Sivas Valisi Salih Ayhan’ın başlattığı ve 2 yıldır devam eden ‘Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor’ projesi kapsamında daha önce hiç stadyumda maç izlememiş çocukları ilçe ve köylerden getirilerek stada alınıyordu. Korona virüs salgını dolayısıyla stada seyirci alınmaması nedeniyle Minik Yiğidolar fotoğraflarıyla stadyumdaki yerlerini alacak.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün oluşturduğu internet sayfasına Demir Grup Sivasspor forması ile çektirdikleri fotoğrafını gönderen minik taraftarlar tribündeki yerini alarak takımlarına destek olacak.

Oğuzhan Sarzep / SİVAS (İHA) -