Tribünler boş kaldı

Ancak en günde bile tribünleri boş bırakmayan taraftarlar, veda maçına ilgi göstermedi. Tribünlerin büyük bölümü boş kaldı. Mücadeleye gelen Sarı-Lacivertliler ise takımlarına büyük destek verdi.

Artık gözler UEFA’da...

Antalyaspor’u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezonunu 6. sırada tamamlamayı başardı. Gözler UEFA’nın FFP konusunda vereceği kararlara çevrildi. Trabzonspor’a men cezası gelmesi halinde, Sarı- Lacivertliler, Avrupa Ligi bileti alacak. Ancak men tehlikesi Kanarya için de var.

Volkan Demirel 8 hafta sonra

Sözleşmesi sona erecek olan ve geleceği belirsizliğini koruyan Volkan Demirel, 8 maç sonra kaleye geçti. Tecrübeli file bekçisi, belki de Fenerbahçe’deki son karşılaşması olan Antalya mücadelesinde kritik kurtarışlara imza attı.