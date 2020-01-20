Tribünler: Abdullah Avcı istifa

Yeni sezona teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde başlayan Siyah-Beyazlılar, ilk haftalarda istediği sonuçları alamamıştı. Avcı, ligdeki ilk 6 maçtan sadece 1 galibiyet almaları sebebiyle iç sahadaki maçlarda taraftar tarafından istifaya davet edilmişti. Tecrübeli isim, ardından 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alınması sonrasında Siyah-Beyazlılar’a arasındaki buzları eritmiş, 3-1’lik Kayseri zaferi sonrası deneyimli hoca, tribünlere çağırılıp onore edilmişti. Ek olarak Yeni Malatya ve Fenerbahçe maçlarında bırakılan 6 puanın yarattığı negatif hava, 17. haftadaki 4-1’lik Gençlerbirliği galibiyetiyle geride kalmıştı. Ancak Süper Lig’in ikinci yarısındaki ilk maçına dün akşam Sivasspor karşısında çıkan Beşiktaş’ın, dün lidere 2-1’lik skorla kaybetmesinin ardından Vodafone Park’ta sezon başındaki benzer sesler yükseldi.

Hocayla sınırlı kalmadı...

Abdullah Avcı’nın öğrencilerinin ilk yarıyı 2-1 geride kapatmasının ardından ikinci yarıda da Sivasspor karşısında etkili olmakta güçlük çekmesi sonrasında taraftarın sabrı taştı. Siyah-Beyazlılar, Vodafone Park’ı, “Abdullah Avcı istifa” tezahüratlarıyla inletti. Bu sezon Dolmabahçe’de tekrar istifaya çağırılan Avcı’nın, bu durumdan dolayı saha kenarında moralinin bozulduğu gözlendi. Ek olarak Beşiktaşlı futbolseverler, Yeni Malatyaspor’la yollarını ayıran takımın eski efsanesi Sergen Yalçın lehine de tempo tuttu. Öte yandan tepki, Avcı’yla sınırlı kalmadı... Beşiktaşlı taraftarlar; Karius, Ljajic ve Oğuzhan gibi isimlere de tepki gösterdi.