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Tribünde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a olay tepki! Büyük gerilim

Kadıköy'de dün akşam oynanan derbide Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Takımlarının kendi evlerinde Galatasaray'dan 3 gol yemesi, Fenerbahçeli taraftarlarda büyük tepkiye yol açtı. Hatta gerilim Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un locasının olduğu bölüme de sıçradı. İşte araya polis giren şok olayın detayları...

09 Ocak 2023, Pazartesi 08:26 Son Güncelleme:
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Tribünde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a olay tepki! Büyük gerilim

Dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti, adına yakışır bir şekilde geçti. Heyecan sadece sahada futbolcular arasında değil, tribünlerde de sonuna kadar yaşandı.

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TRİBÜNLER DOLDU TAŞTI

Sarı-lacivertli futbolseverler, koltukların tamamını doldurdu. 47 bin 834 kapasiteli Ülker Stadyumu tarihi günlerinden birisini yaşarken Fenerbahçe kulübünün yönetimi, misafir takım tribününü de kendi seyircisi için açtı.

DERBİDE ZAFER GALATASARAY'IN

Süper Lig 'in 18. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe , sahasında ezeli rakibi Galatasaray 'ı konuk etti. Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmadan 3-0'lık sonuçla galip ayrılarak zirve yarışında büyük bir avantaj elde etti. 

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F.BAHÇE'DE İRFAN CAN KIZARDI

Galatasaray'ı Fenerbahçe karşısında galibiyete taşıyan goller; 32. dakikada Sergio Oliveira, 78. dakikada Mauro Icardi'nin asistinde Kerem Aktürkoğlu ve 90+10. dakikada Mauro Icardi'den geldi. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, 86. dakikada direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. 

BAŞKAN KOÇ, STADA TARAFTARLARLA GİRDİ

Dev maçtan önce sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu'na taraftarların arasından geldi ve "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" tezahüratları ile giriş yaptı. Ancak karşılaşmanın ardından tam tersi görüntüler yaşandı.


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GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

Koç stattan ayrılırken taraftarlarla tartıştı. Sosyal medyada da Ali Koç ve yönetimine büyük tepki vardı. Kadıköy'de 90 dakika sonunda coşku, yerini hüzne bırakırken bazı futbolseverlerin gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

ALİ KOÇ'LA TARAFTAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre maçın ardından tribünlerde, stadı terk etmek üzere olan Başkan Ali Koç'la taraftar arasında tartışma çıktı.

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ARAYA POLİS GİRDİ

Koç, aleyhine yapılan tezahüratları bir süre izledi. Araya spor polisi girerek olayların büyümesini önledi.

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TANSİYON DÜŞTÜ

Tansiyonun düşmesinin ardından Ali Koç'un yanındakilere hararetli şekilde bir şeyler anlattığı görüldü.


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