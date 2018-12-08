Tribünde 2. dalya!

Sahasında bugün Rizespor’u konuk edecek Galatasaray’da, teknik direktör Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı takımla 200. lig galibiyetine ulaşmayı hedefliyor. Galatasaray, tarihinin en büyük başarılarını yaşadığı tecrübeli teknik adam idaresinde bugüne dek 307 Süper Lig maçına çıktı. Terim yönetimindeki Aslan, bu maçlardan 199 galibiyet, 68 beraberlik ve 40 mağlubiyetle ayrıldı. Ancak cezası nedeniyle takımının başında yer alamayacağı için, Galatasaray kazansa bile Terim için buruk bir galibiyet sevinci olacak.

Şampiyonluk sayısında rakipsiz

Terim aynı zamanda Süper Lig’de en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan teknik direktör konumunda. Cim Bom’da 4 farklı dönemde 11. sezonunu geçiren Terim, toplamda 7 kez şampiyonluk kupasını kaldırma mutluluğu yaşadı.