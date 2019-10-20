Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, Yenişehir Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Yenişehir Triatlonu'nda, triatler yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan 3 zorlu parkurda yarışıyor.

Yenişehir Triatlonu Standart Mesafe Erkekler, Standart Mesafe Kadınlar, Sprint Mesafe Erkekler, Sprint Mesafe Kadınlar kategorilerinde Adnan Menderes Bulvarı Fenerbahçe Meydanı'ndaki kumsalda startın verilmesi ile ilk olarak denize açıldı. Triatletler sprint kategorisinde bir tur 750 metre, standart kategoride 2 tur 750 metre kulaç atacak. Yüzme parkurunu tamamlayan triatler denizden çıkar çıkmaz değişim istasyonlarına girecek ve bisikletlere binecek. Bisiklet bölümünde triatletler sprint kategoride 2 tur 10 kilometre, standart kategoride 4 tur 10 kilometre pedal çevirecek. Koşu bölümünde triatletler sprint kategoride 2 tur 2500 metre, standart kategoride 4 tur 2500 metre koşacak.

Yenişehir Triatlonu yarışları, yaya ve sporcu güvenliğini nedeni ile başlangıç ve bitiş noktası olan Adnan Menderes Bulvarı trafiğe kapatıldı. Adnan Menderes Bulvarı’nda Muğdat Cami Kavşağı ile Kipa Kavşağı arasındaki bölüm 07.00-17.00 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacak.

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