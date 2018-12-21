Trezeguet'in temsil haklarını elinde bulunduran William D'avila, Radyospor'da Özgür Sancar'a yaptığı açıklamada, ''İstanbul'dan 2 büyük takım Trezeguet için bizimle görüştü'' dedi.

Ajansspor'un haberine göre; Bu iki kulübün Beşiktaş ve Fenerbahçe olduğunu öğrenildi

Her iki kulüpte Kasımpaşa'yla transferin koşullarını konuşmaya hazırlanıyor. Trezeguet'in sözleşmesinde 5 milyon Euro karşılığında serbest kalır maddesi var; ama Türkiye'den talip olacak kulüpler için rakam vergiler nedeniyle 5.9 milyon Euro'ya kadar çıkıyor. Kasımpaşa'nın razı olması durumunda kiralama yönteminin de gündeme geleceği belirtiliyor.



