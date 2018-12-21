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Trezeguet'in menajerinden transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe istedi

Kasımpaşa'da kadro dışı kalan Mısırlı hücum oyuncusu Trezeguet, somut olarak büyük takımların gündemine geldi.

21 Aralık 2018, Cuma 16:23
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Trezeguet'in menajerinden transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe istedi

Trezeguet'in temsil haklarını elinde bulunduran William D'avila, Radyospor'da Özgür Sancar'a yaptığı açıklamada, ''İstanbul'dan 2 büyük takım Trezeguet için bizimle görüştü'' dedi. 

Ajansspor'un haberine göre; Bu iki kulübün Beşiktaş ve Fenerbahçe olduğunu öğrenildi

Her iki kulüpte Kasımpaşa'yla transferin koşullarını konuşmaya hazırlanıyor. Trezeguet'in sözleşmesinde 5 milyon Euro karşılığında serbest kalır maddesi var; ama Türkiye'den talip olacak kulüpler için rakam vergiler nedeniyle 5.9 milyon Euro'ya kadar çıkıyor. Kasımpaşa'nın razı olması durumunda kiralama yönteminin de gündeme geleceği belirtiliyor. 


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