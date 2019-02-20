Trezeguet'den Galatasaray itirafı!

Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, Sarı-Kırmızılı taraftarların Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeki ‘Come to G.Saray’ çağrısına ‘İnşallah’ cevabını verdi. Trezeguet’in bu sözleri heyecan yarattı.

20 Şubat 2019, Çarşamba 08:11
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Trezeguet'den Galatasaray itirafı!

Galatasaray taraftarının Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldız futbolcusu Trezeguet'e olan ilgisi bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ne gelen Trezeguet burada Galatasaraylı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

TRANSFERE YEŞİL IŞIK

Trezeguet tek başına geldiği AVM'de Galatasaraylı birkaç futbolsever tarafından Trezeguet "Come To Galatasaray" tezahüratıyla karşılaştı. Mısırlı futbolcu ise 'İnşallah' diyerek karşılık verdi. Trezeguet'in bu sözleri taraftarları heyecanlandırdı. (Takvim)

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