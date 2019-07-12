Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Mısırlı milli futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan (Trezeguet) için İngiltere Premier Lig takımlarından transfer teklifi aldıklarını belirterek, "Trezeguet, ya 15 milyon avroyu getirecek ya da kulüpte kalacak." dedi.

Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Premier Lig temsilcilerinin Trezeguet’yi transfer etmek istediğini vurgulayarak, "Aston Villa ve başka bir İngiliz ekibinden resmi teklif geldi. Biri 5, diğer kulüp ise 7,5 milyon avro teklif etti. Ancak bu teklifler kulüp tarafından kabul edilmedi. Kulüp, Trezeguet için 15 milyon avrodan aşağı teklifleri kabul etmeyi düşünmüyor." ifadelerini kullandı.

İki sezondur formasını giydiği lacivert-beyazlı takımda çıktığı 71 maçta 25 gole imza atan 24 yaşındaki kanat oyuncusunun ayrılmak istediğini vurgulayan Hasan Hilmi Öksüz, "Trezeguet için geçen sezonun devre arasında da bir Suudi Arabistan ekibinden ciddi bir teklif gelmişti. Bu teklifi kabul etmemiştik. Trezeguet ya 15 milyon avroyu getirecek ya da kulüpte kalacak. Kendisinin burada kalacağını düşünüyorum. Takımda kalır ve devre arasına kadar iyi bir performans gösterirse 15 milyon avroya başka bir takıma transfer olabilir." şeklinde görüş belirtti.

"Türkiye’de 15 milyon avro verecek kulüp yok"

Hasan Hilmi Öksüz, Kasımpaşa ile 2020-2021 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Trezeguet’yi Türkiye’den bir kulübün transfer edemeyeceğini ileri sürdü.

Türk kulüplerinin içinde bulunduğu mali sorunlara dikkati çeken Öksüz, "Türkiye’de Trezeguet için 15 milyon avro verecek kulüp olduğunu düşünmüyorum. Bu, mümkün değil. Yurt dışından da hiçbir kulüp kolay kolay bu rakamları veremez." değerlendirmesinde bulundu.

"1-2 transferle iyi yerlere geleceğiz"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Hasan Hilmi Öksüz, şunları kaydetti:

"Yetkili arkadaşlar transfer çalışmalarına devam ediyor. Forvet hattına iyi bir oyuncu almayı düşünüyoruz. Ancak acele etmek de istemiyoruz. Takımın iyi olmasını arzu ediyoruz. İnşallah yapacağımız 1-2 takviyeyle iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

"Kemal Özdeş’e güveniyoruz"

Hasan Hilmi Öksüz, geçen sezonun 7. haftasının ardından ayrıldığı görevine yeniden getirilen teknik direktör Kemal Özdeş’e güvendiklerini söyledi.

Özdeş’in önemli bir teknik adam olduğunun altını çizen lacivert-beyazlı kulübün başkan vekili, "Kemal Özdeş’e güveniyorduk ama hasbelkader yollarımız ayrılmıştı. İsabetli bir dönüş oldu. Kemal hoca, karakter olarak güven duyduğumuz biri. Takımı toparlayabilen ve iyi motive eden bir hoca. Başarı biraz kadro yapısına da bağlı. Kemal Özdeş’e güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İSTANBUL (AA) - EMRE DOĞAN