Trezeguet transferinde sürpriz gelişme! Dev talip...

Kasımpaşa ile 2021’e kadar sözleşmesi bulunan Mısırlı yıldız Trezeguet’ye son olarak İtalya’dan talip çıktı. Serie A ekibi Lazio’nun, 24 yaşındaki başarılı futbolcu için Kasımpaşa’nın kapısını çaldığı iddia edildi.

Çizme ekibinin, Trezeguet’ye karşılık lacivert-beyazlı kulübe 8 milyon euro bonservis teklif ettiği ileri sürüldü. Kasımpaşa tarafından sezon başında sözleşmesindeki 5 milyon euroluk serbest kalma maddesi kaldırılan Trezeguet geride kalan 1.5 yılda 50 resmi maça çıkarken 21 gol, 11 asistlik performans sergiledi. Yetenekli futbolcu geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’dan aldığı teklifi geri çevirmişti (Skorer).