Bir ay önce Premier Lig'den düşmesine kesin gözüyle bakılan Aston Villa, Trezeguet'nin başrol oynadığı maçlarda aldığı puanlarla iddiasını son haftaya taşımıştı. Son hafta maçında West Ham ile 1-1 berabere kalan Aston Villa, 35 puana ulaştı ve ligde kaldı.

Villa'nın yıldızı Trezeguet'yi transfer etmek isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe cephesi, bu son dakika gelişmesinin ardından yıkıldı. Aston Villa'nın küme düşmesiyle beraber Trezeguet için Villa'nın kapısını çalacak olan İstanbul devlerinin bu rüyası, başlamadan sona erdi.

7 gol-3 asistle ligi tamamlayan 26 yaşındaki oyuncu, kariyerine Premier Lig'de devam edecek.

Aston Villa'nın Premier Lig'de kalmasının ardından Trezguet, sosyal medya hesabından "Asla pes etme" paylaşımı yaptı.

İngiltere Premier Lig’de Arsenal’e deplasmanda 3-2 yenilen Watford, küme düşen son takım oldu. Daha önceki haftalarda Bournemouth ile Norwich City’nin, Premier Lig’e veda etmesi kesinleşmişti.