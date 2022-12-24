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Trezeguet: Trabzon'u mutlu etmeyi başardık

Fenerbahçe'yi 2-0 deviren Trabzonspor'da ikinci golü kaydeden Trezeguet son düdüğün ardından, "Uğruna mücadele ettiğimiz şeylerden biri de bu şehri mutlu edebilmek ve taraftarlarımızı evlerine mutlu yollamak. Koskoca Trabzon şehrini mutlu etmeyi başardık" dedi.

24 Aralık 2022, Cumartesi 22:14 Son Güncelleme:
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Trezeguet: Trabzon'u mutlu etmeyi başardık

Trabzonspor , Süper Lig 'in 14. haftasında Fenerbahçe 'yi 2-0 yıktı. Bordo-Mavililer'e zaferi getiren golleri Maxi Gomez ile Trezeguet kaydetti.

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90+10'da fileleri sarsan Trezeguet karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Mısırlı yıldız, "Hem gol hem de galibiyet için Allaha şükrederek başlamak istiyorum. Taraftarları evlerine mutlu yollamak istedik. Uğruna mücadele ettiğimiz şeylerden biri de bu şehri mutlu edebilmek ve taraftarlarımızı evlerine mutlu yollamak. Koskoca Trabzon şehrini mutlu etmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

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