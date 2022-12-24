Trabzonspor , Süper Lig 'in 14. haftasında Fenerbahçe 'yi 2-0 yıktı. Bordo-Mavililer'e zaferi getiren golleri Maxi Gomez ile Trezeguet kaydetti.





90+10'da fileleri sarsan Trezeguet karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Mısırlı yıldız, "Hem gol hem de galibiyet için Allaha şükrederek başlamak istiyorum. Taraftarları evlerine mutlu yollamak istedik. Uğruna mücadele ettiğimiz şeylerden biri de bu şehri mutlu edebilmek ve taraftarlarımızı evlerine mutlu yollamak. Koskoca Trabzon şehrini mutlu etmeyi başardık" ifadelerini kullandı.



