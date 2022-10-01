Trezeguet tek idmanla maça çıkacak

Milli takımlara giden oyuncular arasında Trabzon’a gelen son isim Trezeguet oldu. Mısır Milli Takımı’yla 2 karşılaşmada da forma giyen yıldız isim, dün gerçekleştirilen son taktik idmanda yer aldı.

Başarılı futbolcu, tek antrenmanla Kayserispor deplasmanına çıkacak. Milli ara öncesi forma giydiği son 5 resmi maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergileyen ve ritmini bulan Trezeguet, bugün de hücum hattında Fırtına’nın en önemli kozlarından birisi.

Fırtına için fırsat haftası

13 puanla 7. sırada bulunan Trabzonspor, lider Adana Demirspor’un sadece 3 puan gerisinde. Süper Lig’de yarın oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe ’nin yanı sıra, ilk sırada bulunan Galatasaray ile Adana Demir bu akşam kozlarını paylaşacak. Bordo-Mavililer, rakiplerinin birbirileriyle karşılaşacağı haftada, eline geçen fırsatı iyi değerlendirip, mutlaka galip gelmek istiyor. Fırtına, zorlu deplasmanda kazanması durumunda puan cetvelinde birkaç sıra birden atlayabilir.

İdman yapıp gittiler

Bordo-Mavililer, dün sabah saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde son antrenmanını gerçekleştirdi. Bordo-Mavililer, karşılaşma için havayolu ile Kayseri’ye gitti. Trabzon temsilcisini havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı’ya çiçek hediye etti. Uzun süreli sakatlığı bulunan Visca, Serkan Asan ve Dorukhan’ın yanı sıra ağrıları bulunan Djaniny ile tedavi süreci tamamlanmayan Bruno Peres kadroda yer almadılar.

Marc Bartra kart sınırında

Fırtına’nın stoperi Marc Bartra, bugünkü maçta sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. 3 sarı kartı bulunan İspanyol stoper, cezalı olursa önümüzdeki hafta Akyazı’da oynanacak Kasımpaşa mücadelesini kaçıracak. Abdullah Avcı’nın 17.00’de başlayacak maçta Bartra’nın yanında stoperde Vitor Hugo’yu görevlendirmesi bekleniyor.

Trabzonspor’a özel ödül

Trabzonspor’un geçtiğimiz sezonki ‘mutluluğa kurşun sıkma’ kampanyası, Umut Vakfı tarafından ödüllendirildi. İstanbul’daki törene katılan başkan Ahmet Ağaoğlu, “Bu kutlamalarda silah kullanılma ihtimali, gece uykularımı kaçırıyordu. Bunun önüne geçmek için planlı bir çalışma yaptık ve kent genelinde yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı kutlamalar müthiş geçti. İnsanlar silaha değil, birbirlerine sarıldı. Tüm dünyanın gündemine oturduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.