Trezeguet: Ne kadar hazır olduğumuzu gösterdik

Süper Lig 'in 10. haftasında Trabzonspor , deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor'un ikinci golünü atan Trezeguet, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.





Kazanmayı hak ettikleri bir maçı beraberlikle bitirdiklerini belirten Mısırlı oyuncu, "Bugün iyi bir takıma karşı iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Belki de kazanmayı hak ettiğimiz bir maç oynadık bugün ama maalesef 1 puanla ayrılıyoruz. İnşallah kendi yolumuzda bu şekilde oynamaya devam edeceğiz. Kendi adıma da iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Takım olarak da iyi mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

Yoğun maç programına rağmen ne kadar hazır olduklarını gösterdiklerini belirten Trezeguet, "Tabiki yorucu oluyor. Kolay değil bu durumlar. Bugüne kadar 18-19 tane maç oynadık. Dolayısıyla fiziksel olarak yorucu bir durum. Biz Beşiktaş maçına gelmeden önce onlardan önce rakibimizin oynadığı maçtan sonra 2 maç daha oynadık. Ama ne kadar hazır olduğumuzu, fiziksel olarak mücadele etmeye hazır olduğumuzu gösterdik" dedi.