Süper Lig'de Kasımpaşa forması altında etkili bir performans gösteren ve Aston Villa takımına transfer olan Mısırlı oyuncu Trezeguet, İngiltere günleri hakkında konuştu.

Kulüp sitesine açıklamalarda bulunan deneyimli oyuncu, "Aston Villa taraftarına bize destek verdikleri için teşekkür ediyorum ve onları mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Mısır halkına da bana sürekli destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Buralara kadar tek başıma gelmedim ve umarım gelecekte elde edeceğim başarılar kendim için değil tüm Mısır halkı için edeceğim. Ülkemi gururlandırmak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum " dedi.

"En sevdiğiniz şeyi, yani futbol oynayamıyorsunuz"

Ligin başlama durumunu değerlendiren Mısırlı yıldız, "Zor, çünkü şu an maç oynamıyoruz. En sevdiğiniz şeyi, yani futbol oynayamıyorsunuz. Antrenman yapmak, maç oynamak, kulübe gitmek ve günlük zorluklara karşılaşmak istiyorsunuz. Bununla birlikte ailemizle daha fazla zaman geçiriyoruz. Bu da olumlu tarafı." şeklinde konuştu.

"İngiltere'de oruç tutmak çok zor"

İngiltere'de oruç tutmanın zor olduğuna değinen Trezeguet, "Burada oruç tutmak çok zor, çünkü gün çok uzun. Mısır'da ailem orucunu açarken, ben burada ikindi namazında dua ediyorum. İngiltere ve Mısır arasında fazladan üç ila dört saat oruç farkı var. Sağlığınızı ve kilonuzu her zaman korumalısınız. Futbolcu olarak vücudumuz bizim varlığımız. Özellikle bu dönemde evde kaldığımız için sağlığımıza ve aldığımız kilolara dikkat etmeliyiz" açıklamasını yaptı.

(Ajansspor)