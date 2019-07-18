Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın 24 yaşındaki Mısırlı yıldızı Trezeguet hakkındaki transfer iddiaları yeniden alev aldı. Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz'ün biri Aston Villa'dan olmak üzere 5 ve 7,5 milyon euroluk iki teklif aldıklarını ancak 15 milyon euro talep ettiklerini söylediği sol kanat oyuncusuyla ilgili İtalya'dan gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi.

Ülkede yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Serie A ekiplerinden Sampdoria, yıldız isim için Kasımpaşa'ya 10 milyon euro'nun üzerinde bir teklifte bulundu. Sözleşmesi 2021 yazında bitecek olan 24 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda forma şansı bulduğu 38 maçta 9 gol ve 10 asist kaydetmişti. (Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler)

Kasımpaşa Sportif Direktörü Zengilli: Trezeguet gerçek değerini bulduğunda satılabilir

Kasımpaşa Sportif Direktörü Emre Zengilli, "Trezeguet'ye bazı teklifler var, yönetimimiz bunu değerlendiriyor. Gerçek değerini bulduğunu, hem oyuncu hem de kulübümüz için iyi bir teklif olduğunu düşündüğümüz zaman neden olmasın. Şu anda düşünce aşamasında, somut herhangi bir durum yok" dedi.

Kasımpaşa Sportif Direktörü Emre Zengilli, Süper Lig'de fikstür çekiminin ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Kura çekiminin kendileri için hayırlı olduğunu ifade eden Zengilli, "Sezona Trabzonspor ile başlayacağımız için sevindik. Bizim için hayırlı bir kura olduğunu düşünüyorum. Şu an hazırlıklarımız devam ediyor. Ayın 19'unda yapacağımız hazırlık maçı ile 1'inci etap kamp dönemimizi bitireceğiz. 2'nci kamp dönemimiz olan Avusturya'nın Graz bölgesine gidip burada 3 tane hazırlık maçı yapacağız. Ardından çalışmalarımıza yurdumuza dönerek kendi tesislerimizde devam edeceğiz. İlk hafta oynayacağımız Trabzonspor maçının sonucunu şimdiden kestirmek zor, kendi evimizde oynayacağımız için avantajlıyız. İki takıma da başarılar dilerim. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

"KAMPTA EKSİKLİKLERİMİZİ GÖRDÜKTEN SONRA 1-2 TAKVİYE YAPABİLİRİZ"

Kampta eksikleri gördükten sonra transfer yapacaklarını söyleyen Zengilli, "Hocamızın ve yönetimimizin kararı doğrultusunda gerekli yerlere transferler yapmaya çalışıyoruz. Zaten şu ana kadar 4 transfer gerçekleştirdik. Mevcut oyuncularımızdan biriyle de kiralama olarak 1 sene daha uzatmaya gittik. Daha transfer döneminin sonuna gelmedik, kampta eksiklerimizi görüp o doğrultuda eksiklerimizi kapatmayı düşünüyoruz. Gidecek ve kalacak oyunculara göre bir planlama olacak, şimdiden bir sayı vermem doğru olmaz. En fazla 1-2 transfer olacaktır diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"TREZEGUET GERÇEK DEĞERİNİ BULDUĞUNDA SATILABİLİR"

Mısırlı oyuncu Trezeguet'nin transferi için de konuşan Zengilli, "Trezeguet'ye bazı teklifler var, yönetimimiz bunu değerlendiriyor. Gerçek değerini bulduğunu, hem oyuncu hem de kulübümüz için iyi bir teklif olduğunu düşündüğümüz zaman neden olmasın. Şu anda düşünce aşamasında, somut herhangi bir durum yok" diye konuştu.

"KEMAL ÖZDEŞ YARIDA KALMIŞ İŞİNİ BİTİRMEK İÇİN GERİ DÖNDÜ"

Zengilli, takıma tekrar dönen teknik direktör Kemal Özdeş için ise şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Özdeş daha önce çalıştığımız bir hoca, kendisi bu camiada üstüne koya koya gelen bir hoca. Bizdeki misyonunu tamamlamadığını düşünüyorum, yarıda kalmış işini bitirmek için geri döndü."

İbrahim ALİOĞLU - MUSTAFA AKIN / İSTANBUL, (DHA)