Trezeguet: Gol atmak ve asist yapmak için açım

Trabzonspor , UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki son maçında sahasında konuk ettiği Ferencvaros’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Mahmoud Trezeguet "Her maç elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Elbette gol atmak ve asist yapmak için açım. Bunları yapmayı arzuluyorum" dedi.

TREZEGUET: GOL ATMAYA AÇIM

Mısırlı yıldız, 3 puanı aldıkları için çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Bundan sonra bir sonraki aşamaya geçtik. Şimdi ise önümüzdeki lige odaklanıyoruz. Her maç elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Elbette gol atmak ve asist yapmak için açım. Bunları yapmayı arzuluyorum. Ama bunları da yapamadığım zaman takımın kazanması için en iyi yapılması gereken neyse onu yapmaya çalışıyorum. Görevimi sadece gol atma ve asist yapma olarak yorumlamayalım. Takıma en iyi anlamda yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım en iyi yerde devam ederiz" diye konuştu. (DHA)







