Trezeguet en iyi Afrikalı futbolcu seçildi

Kasımpaşa'nın yıldız futbolcusu Mahmoud Trezeguet'e büyük onur. Trezeguet, France Football Dergisi tarafından mart ayının en iyi Afrikalı futbolcusu ödülüne layık görüldü. Gösterdiği performansla herkesin takdirini kazanan 24 yaşındaki futbolcu, Fransız derginin her ay yaptığı 'Ayın en iyi Afrikalı futbolcusu' yarışmasında ilk sırada yer aldı. Mısırlı futbolcu, Kasımpaşa forması ile bu sezon 8 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Trezeguet, oyların yüzde 82’sini alırken Afrikalı yıldızlar Muhammed Salah, Sadio Mane, Aubameyang, Ahmed Musa, Bakambu gibi isimleri de geride bıraktı. Listede ikinci sırada oyların yüzde 13’üyle Fildişi Sahilli Nicolas Pepe, üçüncü sırada ise oyların yüzde 5’iyle Senegalli kaleci Edouard Mendy yer aldı.

İHA