Trezeguet: Devre arası başkan aradı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, 2-0 geriye düştüğü mücadelede skoru 2-2'ye getirerek Trabzonspor'a karşı 1 puanı kurtardı. 90. dakikada penaltıdan attığı golle skoru eşitleyen Mısırlı Trezeguet maç sonu açıklamalarda bulundu.

04 Mart 2019, Pazartesi 22:32 Son Güncelleme:
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Trezeguet: Devre arası başkan aradı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında evinde Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'da 2. golün sahibi Trezeguet devre arası başkanın kenilerini arayarak motive ettiğini söyledi.

Mısırlı oyuncu; "Güçlü ve büyük bir takıma karşı oynadık ve iyi bir geri dönüş gerçekleştirdik. 1 gol daha atıp maçı kazanabilirdik ama önemli bir puan aldık. Devre arasında başkanımız arayarak, motive edici bir konuşma yaptı ve 2. yarıya bu motivasyonla çıkarak gerekeni yaptık." açıklamalarını yaptı.

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